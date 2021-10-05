Tiến sĩ dùng từ khiếm nhã để 'ám chỉ' hoa hậu, Thu Hoài đanh thép đáp trả đầy thâm thúy 'phi học thức'

Trong một buổi gặp gỡ của nữ tiến sĩ nổi tiếng và giới học sinh/sinh viên, vị này đã có những phát ngôn gây "bão", ám chỉ Hoa hậu là "con đ***", phát ngôn chợ búa và cho rằng "bây giờ tỷ phú không ai lấy hoa hậu nữa". Ngay lập tức phát ngôn này "nổi" như vũ bão trên mạng xã hội. Nguyên văn như sau:

Liên quan đến phát ngôn gây sốc về giới Hoa hậu đang gây tranh cãi của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương. Rất nhiều ý kiến cho rằng bà chỉ đang nhìn vào những mặt tiêu cực mà quên mất những cống hiến của các nàng hậu ở Việt Nam. Chưa kể, việc một tiến sĩ có học vị cao lại dùng từ như "con đ***, lỗ chuột cống…" để miêu tả phẩm chất phụ nữ Việt thật sự có phần thiếu tôn trọng.

"Hoa hậu đúng là con đ***, không ai lấy con đ*** làm vợ bao giờ. Thà lấy một bà vợ mũm mĩm xinh đẹp vừa đủ thôi, 3 điểm trên 5 thôi, rồi về nhà bà hàng ngày hầu hạ mình, cơm bưng nước rót, hiền lành còn hơn con đ*** cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes, đ*** à.

"Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỷ phú, tỷ phú giờ nó khôn lắm, lấy con đ*** về làm gì", nữ tiến sĩ nhận định.

Cho nên hoa hậu hôm nay là ế, vì không thằng tỷ phú nào nó ng* mà đầu tư vào cái lỗ chuột cống ấy.

Nên đi thi hoa hậu cho vui thì được, chứ mơ về nghề hoa hậu thì không có. Có một số nghề xốc nổi hào quang, tôi đề nghị các em vượt qua cái hào quang đó để thấy bản chất của nó, đừng đầu tư vào đấy”.

Trong lúc phát ngôn của tiến sĩ đang gây bão dư luận thì Hoa hậu Thu Hoài - người được xem là một biểu tượng Hoa hậu doanh nhân thành đạt của Việt Nam, thông thạo 3 thứ tiếng và có cơ ngơi tài sản khổng lồ đã lên tiếng nói lên quan điểm "gắt" của mình về ý kiến nói trên của bà Đoàn Hương, gọi bà là "khiếm tật tư duy".

Hoa hậu Thu Hoài học thức đầy mình đã lên tiếng 'chấn chỉnh' quan điểm chợ búa của vị tiến sĩ khoa học nọ. Ảnh: Internet

"Ngoại hình đâu làm nên giá trị của một con người, cũng như học hàm, học vị không nhất định đồng nghĩa với trí tuệ, sự hiểu biết, tiến sĩ ạ.

Tôi hiểu những khiếm tật trong tư duy của chị, cả lý do chị bài xích, phủ nhận giá trị của cái đẹp một cách phi học thức (tôi dùng từ Hán Việt cho nó nhẹ nhàng hơn) và tôi cũng có giải pháp tốt hơn dành cho chị.

Chị ạ, muốn trở thành hoa hậu, ngoài phần thi ngoại hình, mỗi thí sinh còn cần trải qua phần thi ứng xử, thể hiện trí tuệ của mình. Chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý văn hóa, nhà báo, nhà mỹ học và trí thức. Nếu theo logic của chị thì họ đã lựa chọn một 'người đ***' để trao vương miện sao?"

Bài đăng dài dọc của Thu Hoài trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Hoa hậu Phu Nhân người Việt toàn cầu 2012 cũng lên tiếng mỉa mai vị tiến sĩ phát ngôn nói trên như sau:

"Là phụ nữ, tôi hiểu sự khổ sở, ám ảnh về ngoại hình sẽ biến đổi con người ta khủng khiếp thế nào. Nó khiến đàn bà trở nên cay nghiệt, độc ác một cách rất đáng thương, như cách chị lồng lộn rủa sả người khác, chỉ vì họ đẹp và là hoa hậu.

Tôi tự hỏi rằng những cô gái tuyệt vời như H'Hen Niê, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, họ đã làm gì để khiến một 'trí thức' như chị hành xử như một người ít học?

Tôi có thể đưa cho chị một giải pháp: Tài trợ cho chị gói làm đẹp tùy ý. Tất nhiên không thể giúp chị đẹp như hoa hậu, bởi 'có bột mới có thể gột nên hồ', nhưng khiến chị không còn tự ti, ám ảnh về ngoại hình thì chắc chắn.

Tôi hy vọng sự cải thiện về mặt ngoại hình sẽ giúp chị cân bằng tâm lý hơn và giúp cuộc sống bình yên hơn, vì bớt đi một vị tiến sĩ luôn hằn học và tiêu cực. Thương chị!".

Trước Thu Hoài, một loạt hoa hậu Việt như Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cùng đăng đàn bàn chuyện "phát ngôn", đính kèm hashtag "ăn nói có duyên". Chưa rõ mục đích nhưng ai cũng có thể hiểu đây là cách phản ứng khéo léo và nhẹ nhàng của các Hoa hậu trước phát ngôn của nữ tiến sĩ, bởi không thể nào cư xử "chợ búa" như vị tiến sĩ kia đã làm được.

Một loạt hoa hậu cũng 'đăng đàn' viết status ca dao tục ngữ kèm theo hashtag 'AnNoiCoDuyen'. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện lùm xùm giữa nữ tiến sĩ và hội chị em hoa hậu vẫn đang gây bão dư luận.