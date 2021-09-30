Hé lộ 'người tình tri kỷ' của Phi Nhung ở Việt Nam và những chuyện bây giờ mới kể

Đây là một nam ca sĩ có mối quan hệ khăn khít với cố nghệ sĩ Phi Nhung không khác gì 'người tình âm nhạc' Mạnh Quỳnh.

Không chọn nói những lời xót thương đầy nước mắt trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ đã lẳng lặng sáng tác ca khúc "Sinh ly biệt" như lời tiễn biệt người bạn Phi Nhung thân thương của mình sau chặng đường nhiều năm đồng hành cùng nhau. Bài hát ra đời 2 ngày sau khi ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng khiến người nghe xúc động.

Ngyên Vũ sáng tác "Sinh ly biệt" để tiễn "tri kỷ âm nhạc" của mình về miền Cực Lạc. Ảnh: FBNV

Nguyên Vũ cho biết xung quanh anh là những người thân quen mãi mãi ra đi vì đại dịch Covid - 19. vậy nên nam ca sĩ Nguyên Vũ đã sáng tác bài hát dựa trên cảm xúc cá nhân với mong muốn chia sẻ đau thương, mất mát, gửi tặng đến tất cả các khán giả, những gia đình và bạn bè đã mất đi người thân. Anh cũng xin được thương nhớ đến ca sĩ Phi Nhung, người mà anh có nhiều gắn bó.

Nguyên Vũ còn tiết lộ thêm về mối quan hệ thân thiết giữa anh và Phi Nhung, cũng như tiết lộ lý do vì sao cố ca sĩ hải ngoại gọi mình bằng "anh yêu": "Phi Nhung vì cả nể đã gọi Vũ là "anh yêu". Cô ấy bảo: "Nếu như ở hải ngoại, em hát rất ăn ý với Mạnh Quỳnh thì ở Việt Nam, anh là người em hát chung hợp nhất"...

Phi Nhung từng nói rằng nếu ở hải ngoại có Mạnh Quỳnh thì tại Việt Nam có Nguyên Vũ là 'người tình tri kỷ' trong âm nhạc của cô. Ảnh: FBNV

Sự ra đi của Phi Nhung khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả hâm mộ xót xa. Trong hàng ngàn, hàng vạn những lời tiếc thương, dùng âm nhạc để tiễn biệt chính là cách nhẹ nhàng và xúc động nhất. Nguyên Vũ đã gửi tâm sự của mình qua lời ca tiếng hát đến "tri kỷ âm nhạc" đã khuất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguoi-tinh-tri-ky-cua-phi-nhung-o-viet-nam-va-nhung-chuyen-bay-gio-moi-ke-427861.html