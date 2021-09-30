Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao?

Với những khán giả Việt, cái tên Lâm Khánh Chi không còn quá xa lạ đúng không nào? Đến thời điểm hiện tại, dù nữ ca sĩ không ra quá nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng "nhất cử nhất động" của cô đều được đông đảo netizen chú ý.

Mới đây, Lâm Khánh Chi bất ngờ tung vài bức ảnh diện bikini màu trắng đi dạo biển khiến nhiều người ngạc nhiên. Giữa mùa dịch mà nữ ca sĩ lại đi du lịch sao? Thực tế thì đây là bộ ảnh được Lâm Khánh Chi chụp cách đây... 4 năm về trước mọi người ạ!