Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao?

Hậu trường 30/09/2021 12:29

Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến netizen xôn xao với bức ảnh mặc bikini nóng bỏng gần đây.

Với những khán giả Việt, cái tên Lâm Khánh Chi không còn quá xa lạ đúng không nào? Đến thời điểm hiện tại, dù nữ ca sĩ không ra quá nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng "nhất cử nhất động" của cô đều được đông đảo netizen chú ý.

Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Mới đây, Lâm Khánh Chi bất ngờ tung vài bức ảnh diện bikini màu trắng đi dạo biển khiến nhiều người ngạc nhiên. Giữa mùa dịch mà nữ ca sĩ lại đi du lịch sao? Thực tế thì đây là bộ ảnh được Lâm Khánh Chi chụp cách đây... 4 năm về trước mọi người ạ!

Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao? - Ảnh 3
 Bộ ảnh chụp cách đây 4 năm nhưng Lâm Khánh Chi vẫn được khán giả dành tặng 'cơn mưa' lời khen.

Lâm Khánh Chi đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc của cô vẫn khiến người khán giả trầm trồ. Trong những bức ảnh mà nữ ca sĩ "ăn mày quá khứ", thời điểm đó cô cũng được nhiều người khen ngợi với nhan sắc ngày càng mềm mại, duyên dáng. Đặc biệt chính là thân hình quá "mlem". 

Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao? - Ảnh 4

So với dàn mỹ nhân chuyển giới của showbiz Việt, Lâm Khánh Chi được nhận xét chẳng thua kém ai. Nhan sắc tràn đầy sức sống, cách nói chuyện đáng yêu, dí dỏm, đôi khi có phần "xéo xắc" nhưng khán giả lại yêu thích phong cách gần gũi ấy.

Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh đi biển, mặc bikini sexy 'bức người' giữa mùa dịch, thực hư ra sao? - Ảnh 5 

Dưới bài đăng mới đây, netizen dành nhiều lời khen cho Lâm Khánh Chi. Hi vọng nữ ca sĩ sẽ có thêm nhiều bộ ảnh "nức nở" sau dịch.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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