Hai ái nữ xinh đẹp của Quyền Linh mặc đồ ngủ cũng khiến MXH 'điên đảo', đáng chú ý là lời nhắn của nam MC

Con gái của MC Quyền Linh giờ đây nổi tiếng chẳng kém gì bố, thậm chí nhất cử nhất động của hai cô công chúa còn khiến cõi mạng 'dậy sóng'.

Mới đây, một video ghi lại hình ảnh cực đáng yêu của hai cô con gái của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo tiếp tục khiến mạng xã hội Việt bị "khuấy đảo". Trong video, Lọ Lem và Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Linh và Mai Thảo Ngọc) đã mặc hai bộ đồ ngủ, khoe vẻ ngoài xinh "nức nở" và nhảy theo điệu nhạc đang hot.

Hai cô công chúa của MC Quyền Linh thể hiện khả năng nhảy đáng yêu.

Được biết, video được bà xã của MC Quyền Linh ngẫu hứng đăng tải dưới một bài viết với anh với nội dung: "Các cô gái yêu chờ đón ba nè". Ngay sau đó, nam MC cũng dí dỏm đáp lại: "Chờ ba về múa chung nha".

Màn tương tác của hai vợ chồng đã khiến netizen vô cùng thích thú. Dưới bình luận, đông đảo khán giả đều dành lời khen ngợi cho nam MC và bà xã, không những khéo sinh hai cô công chúa xinh đẹp mà còn có cách nói chuyện đáng yêu.

Lọ Lem và Hạt Dẻ hiện đang là hai con của sao Việt được đông đảo dân mạng yêu mến suốt thời gian dài vừa qua. Cả hai đều thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là vẻ ngoài đáng yêu và ngọt ngào của hai cô còn được bố Quyền Linh nhiệt tình "lăng xê" khiến cõi mạng không ngừng mê mẩn.

Khán giả đang mong chờ 3 bố con sẽ nhảy chung một bài nữa.

Bé Hạt Dẻ

Bé Lọ Lem

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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