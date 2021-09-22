MC Quyền Linh công bố tiêu chí chọn con rể tương lai cho ái nữ 15 tuổi xinh đẹp

Tiêu chí "tưởng không khó mà khó không tưởng" này chính là thách thức cho mọi chàng trai muốn sánh bước bên cạnh cô công chúa Lọ Lem của nam MC nổi tiếng.

Hai cô con gái của MC Quyền Linh luôn nhận được nhiều sự ưu ái của cư dân mạng mỗi khi xuất hiện bởi ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu không kém gì các hot girl đình đám. Mới đây, Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) - ái nữ 15 tuổi của nam MC lại khiến dân tình một phen ồn ào bởi nhan sắc đầm thắm tuổi trăng tròn.

Nhan sắc xinh đẹp của Lọ Lem ở tuổi 15 - Ảnh: FBNV

Cũng trong dịp này, MC Quyền Linh đã bất ngờ tiết lộ tiêu chí để chọn lựa chàng rể tương lai của mình. Trong bài đăng loạt ảnh xinh đẹp của ái nữ, nam MC viết: "Con gái à! Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời này để ba có cơ hội được thể hiện sự yêu thương dành cho con.

Rồi đây theo thời gian chắc chắn ba không thể nắm tay con như thế này mãi được, nhưng con đừng lo điều đó. Bởi sẽ có một chàng trai may mắn nào đó sẽ yêu thương con hết mực và cũng sẽ dành trọn tình cảm cho con giống như ba vẫn từng yêu thương con".

Con gái chỉ mới 15 tuổi nhưng Quyền Linh đã tính đến chuyện 'kén rể' - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, tuy con gái lớn chỉ mới 15 tuổi, nhưng Quyền Linh lại có chút lo xa và nôn nóng khi đã hé lộ những điều mà con rể tương lai cần có. Giống như nhiều ông bố khác, Quyền Linh chẳng cần đối phương có tiền tài hay danh vọng mà chỉ muốn phải yêu thương con gái rượu của mình giống như cách mình đã từng.



2 chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận được sự yêu mến của công chúng - Ảnh: FBNV

Hai cô con gái của Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ rất ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi khi lộ diện lại khiến dân tình được phen xôn xao. Mỗi người một vẻ nhưng nhiều người vẫn cho rằng với nhan sắc này, không lâu nữa cả 2 sẽ rất có khả năng trở thành các "nàng hậu" xinh đẹp.

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