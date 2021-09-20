CEO trung tâm Thúy Nga: 'Tôi yêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua bạo bệnh'

Hậu trường 20/09/2021 11:24

Bà Marie Tô Ngọc Thủy - Giám đốc Trung tâm Thúy Nga mong rằng tất cả các nghệ sĩ hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung có thể vượt qua cơn bạo bệnh.

Nhân ngày Giỗ Tổ Sân khấu, tại Mỹ các nghệ sĩ Việt xa quê đã cùng nhau tụ họp tại rạp Sài Gòn ở Mỹ. Buổi lễ sau đó đã được ghi lại và đăng tải trên kênh YouTube cá nhân của danh hài Thúy Nga.

Tại buổi lễ, nhiều nghệ sĩ đã thay nhau phát biểu, nói lên lòng biết ơn và thành kính đến Tổ Nghiệp nhân ngày đặc biệt này. Danh ca Ý Lan chia sẻ: "Tôi xin cảm tạ Tổ nghệ thuật đã trao cho chúng tôi cơ hội để được gần gũi và nhận tình yêu thương vô điều kiện của khán thính giả... Tôi xin tất cả mọi người nhớ đến những người nghệ sĩ đã bỏ mình trong cơn đại nạn Covid vừa qua, xin hãy giữ tất cả hình ảnh kỉ niệm, tiếng hát đó trong tim chúng ta".

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NSƯT Bảo Quốc (áo đỏ) phát biểu bày sự trân trọng đến các bậc tiền nhân, những người đã khai sinh ra nghệ thuật sân khấu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

NSƯT Bảo Quốc bày sự trân trọng đến các bậc tiền nhân, những người đã khai sinh ra nghệ thuật sân khấu: "Cứ chờ đến ngày 11-12/8 âm lịch hằng năm, chúng tôi lại cùng nhau họp mặt để tổ chức lễ giỗ Tổ. Sự kiện nhằm tưởng nhớ những bậc tiền nhân, người đã sáng tạo ra những bộ môn nghệ thuật sân khấu. Đây là nghề cao quý mà chúng tôi hết mực yêu thương và trân trọng.

Chúng tôi tin tưởng vào tổ nghiệp, trước khi biểu diễn ai cũng cầu nguyện để diễn xuất, ca hát… thành công. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi luôn muốn đem lời ca tiếng hát để đáp lại tình thương mến của khán giả".

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Ca sĩ Phương Loan thay mặt cố nghệ sĩ Chí Tài đến tham dự buổi lễ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ca sĩ Phương Loan - vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài đại diện chồng có mặt tại buổi lễ năm nay, cô nói: "Tôi xin đại diện cho anh Chí Tài đã mất rồi, mọi năm anh vẫn đến đây giỗ Tổ sân khấu, năm nay hơi khác. Bé Heo xin một bình hoa nhỏ để mai ra thăm anh Tài và cho anh xem".

Đặc biệt hơn cả, sân khấu Sài Gòn ở Mỹ năm nay có sự tham gia của Marie Tô Ngọc Thủy - Giám đốc Trung tâm Thúy Nga, bà gửi lời cảm ơn đến những người đã chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này. Ngoài ra, bà mong muốn các nghệ sĩ hãy cùng nhau cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung - người đang tranh giành sự sống với "thần chết mang tên Covid-19".

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CEO trung tâm Thúy Nga cùng các nghệ sĩ cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

"Tôi xin mọi người một giây phút để cầu nguyện cho một người em, một người nghệ sĩ mọi người đều thương mến đó là Phi Nhung đang ở trong ICU và chiến đấu với Covid-19. Tôi yêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua bệnh để năm tới Phi Nhung có thể đứng tại đây làm lễ giỗ Tổ với chúng ta." - bà Marie Tô Ngọc Thủy nói.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung CEO trung tâm Thúy Nga Phi Nhung mắc COVID-19

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