Nghệ sĩ Ngọc Huyền: 'Đối với tôi, Việt Hương là Bồ Tát sống'

Hậu trường 20/09/2021 10:35

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cho hay, cô nhiều lần muốn nhờ Việt Hương làm từ thiện giúp nhưng nữ danh hài chỉ nhận gạo chứ không nhận một đồng tiền nào cả.

Suốt hơn 2 tháng qua, nghệ sĩ Việt Hương đã cùng ê-kíp của mình phát quà từ thiện đến những người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh tại TP.HCM. Tuy vậy, nữ danh hài đành ngưng lại hoạt động này vào ngày 15/9 vừa qua vì lý do sức khỏe của cả đoàn nhưng các câu chuyện về việc thiện nguyện của cô vẫn được nhiều người nhắc đến.

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Ê-kíp của Việt Hương đã ngưng việc phát quà vào ngày 15/9 vừa qua - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã livestream nhân ngày Giỗ Tổ Sân khấu. Trong buổi nói chuyện, cô đã nhắc đến việc người em thân thiết Việt Hương và việc làm từ thiện của cô, cô cho biết, bản thân coi Việt Hương như vị Bồ Tát sống.

Cụ thể, Ngọc Huyền nói: "Tôi rất đau, đau lắm, có nhiều đêm tôi khóc vì không có đủ tiền để chia sẻ hết bất hạnh đối với những người đã cầu cứu tôi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Có rất nhiều văn nghệ sĩ tôi tri ân và coi như ông bà Bụt của riêng Ngọc Huyền.

Tôi thường gọi em Việt Hương là Bồ Tát sống. Tôi từng hỏi thăm và xin gửi một chút cho em nhưng Việt Hương không nhận, ai có gạo có mì gửi đến thì em nhận thôi".

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Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền gọi Việt Hương là 'Bồ Tát sống' - Ảnh: Internet

Ngoài ra Ngọc Huyền còn kể về một lần mình gửi 3 tấn gạo đến nhờ Việt Hương phát cho bà con, vốn không định kể nhưng nói luôn vì Việt Hương đã nhắc đến trong một buổi livestream rồi. Cô còn khẳng định nữ danh hài sinh năm 1976 từ chối thẳng khi cô có ý định gửi tiền dù Ngọc Huyền hết sức năng nỉ.

"Chị ơi, em không muốn đụng đến tiền. Tiền của vợ chồng em bỏ ra, em bỏ ra từ thiện đến khi nào không còn tiền nữa thì thôi. Bây giờ em vẫn tiếp tục làm vì sự yêu thương, chia sẻ của mọi người. Em không lấy tiền của chị, chị muốn thì chị liên lạc với các chỗ bán gạo họ sẽ chở thẳng đến em." - Việt Hương trả lời Ngọc Huyền khi nghe thấy mong muốn được hỗ trợ tiền của đàn chị.

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Việt Hương chỉ nhận gạo chứ không nhận tiền khi Ngọc Huyền đề nghị hỗ trợ - Ảnh: FBNV

Sau đó, vì Việt Hương nhất quyết không nhận tiền nên Ngọc Huyền đã liên hệ với một đại lý gạo để gửi đến nhà nữ danh hài. Cô còn cho biết thêm, khi nghe được số gạo này sẽ gửi đến ê-kíp từ thiện của Việt Hương, đại lý này đã giảm từ 15 triệu đồng còn 13 triệu đồng và còn gửi tặng thêm nhiều nhu yếu phẩm khác.

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Theo đó, nữ ca sĩ Phương Thanh cho biết bản thân không hề có ý "khịa" bất kỳ cá nhân nào cả.

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Từ khóa:   Ngọc Huyền Việt Hương làm từ thiện nghệ sĩ Việt Hương

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