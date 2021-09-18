Khoe nhan sắc rực rỡ khi làm mẹ, Thiên An bị fan 'người nào đó' tấn công, cho rằng đang 'kiếm mối' dù đã là gái 1 con

Hậu trường 18/09/2021 19:27

Dù chỉ đăng tải những hình ảnh xinh đẹp của bản thân, "gái một con" Thiên An lại bị fan của một người bí ẩn tấn công kịch liệt, cho rằng cô đang kịch liệt "kiếm mối".

Tình cũ của ca sĩ Jack - Thiên An mới đây vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình những hình ảnh mới nhất cho thấy nhan sắc của cô ngày càng "tăng hạng" sau khi lên chức mẹ. Có thể thấy Thiên An vẫn tươi tắn sau nhiều "sóng gió" vừa qua.

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Những hình ảnh xinh đẹp, rực rỡ của Thiên An chuẩn 'gái một con' - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, ở dưới phần bình luận của bài đăng, xuất hiện rất nhiều bình luận đả kích Thiên An. Qua nội dung của những comment này, có thể thấy đa phần đến từ các fan của một "người bí ẩn" nào đó mà theo cư dân mạng chính là fan của Jack.

Theo đó, nhiều tài khoản bình luận vô cùng kém duyên khi cho rằng Thiên An đang sống dựa vào lòng thương hại của người khác. Thậm chí có comment cho rằng cô đang "kiếm mối" hay đã hết thời vì là "gái một con" chứ không phải gái độc thân.

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Các bình luận tiêu cực được cho là từ fan của Jack trong bài đăng của Thiên An - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, cũng có không ít người đã "mỉa mai" chuyện cô rụng tóc do thay đổi nội tiết tố sau sinh mà Thiên An đã chia sẻ trong một post trước đó. Trong khi có rất nhiều netizen đồng cảm với tình trạng của người đẹp thì có kha khá các bình luận công kích cô với các lời lẽ vô cùng bức xúc.

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Trái với cuộc sống bình dị của Thiên An, Jack đang bị tẩy chay trên mọi mặt trận - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi việc Thiên An có con chung với Jack bị phơi bày, nam ca sĩ đã hứng chịu không ít gạch đá vì vô trách nhiệm lại còn "bắt cá nhiều tay". Về phần Thiên An, cô nàng sống khá vui vẻ và bình thản bên cạnh con gái nhỏ mặc dù liên tục bị fan của anh chàng liên tục công kích.

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