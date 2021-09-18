Nhà sản xuất đang coi thường khán giả khi Jack vẫn chễm chệ trên poster sau scandal tình ái?

Đối mặt với sự việc trên, nhiều nhãn hàng phải ngay lập tức dừng hợp tác với giọng ca Bến Tre khi làn sóng tẩy chay từ phía công chúng là quá lớn. Tuy vậy, có một chương trình vẫn một mực hợp tác với Jack dù trước đó có công khai sẽ "lắng nghe ý kiến của khán giả" để đưa ra quyết định phù hợp.

Jack hiện là một trong những cái tên gây tranh cãi nhất MXH khi nam ca sĩ bị chỉ trích nặng nề sau scandal tình ái. Netizen cho rằng, một nghệ sĩ có đời tư bê bối như vậy không xứng đáng với sự yêu thương của khán giả.

Trước đây, khi bị nhiều cư dân mạng tạo áp lực, tuyên bố sẽ không xem chương trình nếu Jack vẫn còn nằm trong dàn cast chính sau bê bối lăng nhăng và có con riêng với bạn gái cũ, NSX từng lên tiếng sẽ lắng nghe khán giả nhưng câu trả lời này được nhiều nhận xét là "có cũng như không" vì chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cụ thể, mới đây, NSX của chương trình Running Man bản Việt vừa công bố poster chính thức của chương trình nhưng lại gây ra sự tranh cãi lớn khi có đầy đủ 9 thành viên đã được xác nhận trước đó, bao gồm cả Jack . Động thái này như ngầm khẳng định dù bê bối mà nam ca sĩ gây ra là vô cùng lớn nhưng chương trình nhất quyết không loại bỏ anh chàng.

"Jack là 1 trong 9 thành viên của Running Man, nên khi xảy ra sự cố, dù là cá nhân vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình. Nhà sản xuất luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến khán giả, cũng như nguyện vọng của nghệ sĩ để có quyết định phù hợp.

Tuy nhiên, vì bảo mật, chúng tôi xin phép ngừng chia sẻ tại đây. Rất mong khán giả luôn bao dung và theo dõi chương trình" - Đại diện nhà sản xuất của chương trình trả lời truyền thông cách đây không lâu.

Nhiều người cho rằng NSX đang coi thường khán giả và quyết sẽ không xem mùa này của chương trình dù từng rất thích mùa 1 - Ảnh: Internet

Vì sự xuất hiện của Jack trong poster chính thức của chương trình, nhiều netizen đã bày tỏ sự khó hiểu cũng như phẫn nộ của mình. Nhiều người cho rằng, NSX chương trình đang cố ý "đánh tráo khái niệm" sẽ "lắng nghe khán giả" mà quyết định sẽ không làm bất kỳ điều gì theo ý muốn của công chúng.

"Thành viên chủ chốt dính bê bối lớn, lên cả Đài truyền hình Quốc gia mà vẫn cho tham gia hả? Chương trình làm để phục vụ khán giả mà lại coi thường khán giả như vậy thì xứng đáng bị tẩy chay".

"Nhà sản xuất như đang thách thức người xem vậy, bỏ ngoài tai ý kiến khán giả, vẫn cho thành viên có vấn đề về lối sống đạo đức lên show, vậy nên cái ngành giải trí mới không phát triển, không vươn xa được. Đừng bảo chúng tôi anti không cho người ta đường sống, bởi phải lên án gay gắt, mạnh mẽ và triệt để những thể loại nghệ sĩ như thế này thì sân chơi mới bền, mới phát triển được".

"Nếu thực sự lắng nghe ý kiến của khán giả thì xin hãy loại Jack ra khỏi dàn cast. Một nghệ sĩ xấu xí nhân cách không thể cho xuất hiện trước công chúng, sẽ ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ".

"Như thế này là coi thường khán giả. Biết những nhân vật khác trong đội hình cũng vất vả, họ không có tội tình gì hết, nhưng scandal của Jack không hề nhỏ, khán giả phản đối đến vậy mà còn chày cối không loại ra"

Jack xuất hiện trước đó trong trailer của chương trình - Ảnh: Internet

Trên đây chỉ là một vài bình luận trong số rất nhiều ý kiến mong muốn NSX chương trình hãy lắng nghe tiếng nói của khán giả. Có thể thấy, việc khán giả Việt đòi "tẩy chay" một nghệ sĩ quyết liệt như vậy chứng tỏ rằng đã đến lúc làng giải trí Việt cần có cái nhìn nghiêm túc hơn về đời tư người nổi tiếng.