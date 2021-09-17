Với số tiền hơn 177 tỷ đồng, số thùng giấy đựng 18.000 tờ A4 sao kê cũng không hề ít.
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Công Vinh và Thủy Tiên thông báo hiện đang có mặt tại ngân hàng Vietcombank để sao kê tất cả số tiền từ thiện mà mình đã kêu gọi được vào mùa lũ tháng 10/2020.
Theo lời chia sẻ của nam cầu thủ, số tiền 177 tỷ đã sao kê ra thành 18.000 tờ A4 và sẽ được vợ chồng anh công bố đầy đủ bản mềm và bản cứng có đầy đủ chứng nhận tại ngân hàng.
Theo đó, có tất cả 8 thùng giấy và trong mỗi thùng sẽ có khoảng 2000 - 2500 tờ A4 chứa sao kê cụ thể và được đánh số rõ ràng. Mỗi tờ sao kê đều có đóng dấu giáp lai từ phía ngân hàng.
Hiện tại, buổi livestream của cặp vợ chồng cầu thủ xứ Nghệ đã kết thúc với hơn 460 nghìn người xem trực tiếp. Tuy chỉ livestream một đoạn ngắn, nhưng hành động này từ phía Công Vinh và Thủy Tiên đã khẳng định được việc 2 người đã giữ lời hứa sẽ sao kê tại ngân hàng Vietcombank.