'Hoa mắt' với chồng thùng giấy chứa đựng 18.000 tờ sao kê tiền kêu gọi cứu trợ miền Trung của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên

Hậu trường 17/09/2021 15:34

Với số tiền hơn 177 tỷ đồng, số thùng giấy đựng 18.000 tờ A4 sao kê cũng không hề ít.

Công Vinh và Thủy Tiên thông báo hiện đang có mặt tại ngân hàng Vietcombank để sao kê tất cả số tiền từ thiện mà mình đã kêu gọi được vào mùa lũ tháng 10/2020.

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Công Vinh và Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng từ sớm để livestream buổi sao kê - Ảnh: FBNV

Theo lời chia sẻ của nam cầu thủ, số tiền 177 tỷ đã sao kê ra thành 18.000 tờ A4 và sẽ được vợ chồng anh công bố đầy đủ bản mềm và bản cứng có đầy đủ chứng nhận tại ngân hàng.

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Những tờ sao kê đầu tiên với dấu mộc đỏ từ ngân hàng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, có tất cả 8 thùng giấy và trong mỗi thùng sẽ có khoảng 2000 - 2500 tờ A4 chứa sao kê cụ thể và được đánh số rõ ràng. Mỗi tờ sao kê đều có đóng dấu giáp lai từ phía ngân hàng.

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Chồng thùng giấy sao kê được xếp gọn gàng - Ảnh: Internet
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Tổng cộng có đến 8 thùng giấy để đựng hết 18.000 tờ sao kê - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, buổi livestream của cặp vợ chồng cầu thủ xứ Nghệ đã kết thúc với hơn 460 nghìn người xem trực tiếp. Tuy chỉ livestream một đoạn ngắn, nhưng hành động này từ phía Công Vinh và Thủy Tiên đã khẳng định được việc 2 người đã giữ lời hứa sẽ sao kê tại ngân hàng Vietcombank.

Động thái của Thủy Tiên và Công Vinh trước khi diễn ra buổi minh bạch từ thiện, những trang sao kê đầu tiên được hé lộ

Động thái của Thủy Tiên và Công Vinh trước khi diễn ra buổi minh bạch từ thiện, những trang sao kê đầu tiên được hé lộ

Cách đây ít phút, cả Công Vinh và Thủy Tiên đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên tại phòng giao dịch của ngân hàng và thông báo sẽ livestream nóng ngay sau đó.

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