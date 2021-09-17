NÓNG: Giữa tin đồn 'không phải con trai Hoài Linh', Võ Lê Thành Vinh đã chính thức lên tiếng

Hậu trường 17/09/2021 14:27

Thành Vinh lên tiếng 'gắt' giữa bão 'miệng đời ác nghiệp' tung tin không phải con ruột Hoài Linh.

Giữa những tin đồn tràn lan trên MXH rằng Thành Vinh không phải con ruột Hoài Linh, khán giả đã tỏ ra vô cùng tò mò và không biết đâu là thật. Tuy nhiên, mới đây chính chủ đã lên tiếng đính chính mọi việc.

Trên Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, Thành Vinh cho biết: "Họ muốn nói gì nói. Tôi và nhà không quan tâm. Chuyện trong nhà, người trong nhà biết, rảnh đâu mà phân bua. Chuyện trong nhà, người trong nhà con không biết mà người ngoài biết, hay thiệt".

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NÓNG: Giữa tin đồn 'không phải con trai Hoài Linh', Võ Lê Thành Vinh đã chính thức lên tiếng - Ảnh 2

Hoài Linh bên cạnh con trai

Riêng trên Dân Việt, một người thân của Hoài Linh cho biết, tin đồn trên là sai sự thật nhằm câu like, gây hoang mang dư luận. Người này cũng mong mọi người tỉnh táo, cảnh giác với những tin đồn về danh hài trong thời gian gần đây.

Trước đó trong một chuyến lưu diễn Nhật Bản năm 2014, Hoài Linh cũng từng tâm sự về chuyện con cái: "Rất nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa. Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi. Ông bà ta nói, cha già con mọn chơi vơi, cha làm trối chết, con chơi tối ngày. Hồi đó Linh có cưới một người rồi".

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Trước đó, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin 1 chiều cho rằng Võ Lê Thành Vinh chỉ là con nuôi của Hoài Linh. Rất nhiều bình luận đã được dân mạng đưa ra và tranh cãi, nhưng đa số cho rằng không nên tin vào tin đồn khi chưa có bằng chứng hay xác nhận cụ thể của người trong cuộc. Hơn nữa, các tư liệu trước đây đều khẳng định Thành Vinh là con ruột của nam nghệ sĩ hài đình đám Vbiz.

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Tin đồn thất thiệt lan truyền trên MXH trước đó

Hiện tại, lời chia sẻ của con trai Hoài Linh vẫn gây chú ý và nhận nhiều lời bình luận trên MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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