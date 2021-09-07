Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng bị tung clip chế khiến dân mạng 'cười té ghế' về độ 'cà khịa' rất cao tay

Vụ việc đáng chú ý này cũng liên quan đến chủ đề sao kê rùm beng trên MXH.

Vụ ồn ào liên quan đến sao kê tiền từ thiện đang áp đảo showbiz và trở thành thông tin được quan tâm hơn bao giờ hết trên MXH. Có lẽ bắt trend chủ đề hót này nên nhiều dân mạng đã ghép ảnh chế meme thậm chí còn cho ra đời một clip "sao kê" có hai nhân vật đình đám là Hoài Linh và Mr.Đàm.

Cụ thể, trên mạng lan truyền bài nhạc chế sao kê này có nội dung lời bài hát châm biến về hai nhân vật trên xoay quanh đoạn hội thoại của họ về việc sao kê và minh bạch tiền từ thiện. Dựa trên ca khúc gốc Không Cần Phải Hứa Đâu Em, bài hát remix đã được chế lời và góp giọng bởi một chất giọng hài hước, được ghép rất hợp khẩu hình của 2 nhân vật nam chính, lại đậm chất miền Trung tạo sự chú ý trên MXH.



Ca khúc bị chế gây chú ý trên MXH

Thực chất, hình ảnh hai nam nghệ sĩ có trong clip là do một netizen đã cắt ghép lại đoạn video mà 2 nam nghệ sĩ tham dự đêm nhạc diễn ra vào tháng 8/2020 tại TP.HCM.

Bài hát chế vừa tung ra đã thu về 1,5 triệu view và đang gây "bão" trên MXH.

Thu về hơn 1,5 triệu lượt xem

Hiện tại Mr.Đàm đang khiến khán giả chú ý và dõi theo vụ lùm xùm sao kê rùm beng MXH vừa qua

Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê từ thiện vẫn gây chú ý từ MXH và nhận về vô số ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-va-dam-vinh-hung-bi-tung-clip-che-khien-dan-mang-cuoi-te-ghe-ve-do-ca-khia-rat-cao-tay-422881.html