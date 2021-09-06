NÓNG: Đàm Vĩnh Hưng chính thức thực hiện thủ tục kiện bà Nguyễn Phương Hằng, thất hứa với những đối tượng này

Thông tin của Đàm Vĩnh Hưng đang khiến khán giả vô cùng quan tâm.

Vụ lùm xùm của Đàm Vĩnh Hưng và bà Nguyễn Phương Hằng đang "nóng" lên bao giờ hết. Trong khi khán giả đang quan tâm xem Mr.Đàm có động thái gì mới thì anh đã "chơi lớn" khi đăng đàn cho hay sẽ tố cáo bà chủ Đại Nam. Vụ ồn ào của cả hai khiến khán giả vô cùng quan tâm - Ảnh: Internet Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Hiện tại, Hưng đang thực hiện các thủ tục tố cáo hành vi VU KHỐNG và XÚC PHẠM nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự cũng như uy tín của Hưng mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm trong suốt thời gian qua đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Nên tạm thời, phía Hưng xin phép được bảo mật mọi thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc điều tra. Sau khi vụ kiện kết thúc, Hưng sẽ mời 1 công ty kiểm toán vào kiểm kê minh bạch số tiền từ thiện để cho các mạnh thường quân, các fans nắm bắt được sự thật của câu chuyện này".

Ngoài ra, nam ca sĩ Hello cũng cáo lỗi vì thất hứa với những người đã ủng hộ: "Hưng xin cáo lỗi đành phải thất hứa với các anh Chị hảo tâm đã từng dặn Hưng là : “Không được công bố tên và số tiền anh chị đóng góp nha Hưng, anh chị hỗ trợ em âm thầm thôi. Và cả những fans rất nghèo chỉ có vài chục ngàn cũng đã từng nhắn với Hưng : “Xin đừng nêu tên em nha … không đáng gì, chỉ là tấm lòng của em thôi … anh nhớ đấy, đừng nhắc gì nhé! Xin mọi người hãy hiểu và cảm thông để cho phép Hưng công khai với các cơ quan chức năng về tất cả , để lôi kẻ vu khống , bịa đặt ra ánh sáng của công lý với những lời tuyên bố hùng hồn về các sao kê của Hưng mà bà ta có được".

Nguyên văn bài chia sẻ của Mr.Đàm - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi thông tin này lên sóng đã khiến khán giả vô cùng quan tâm. Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, sau khi cho Hoài Linh, Phi Nhung và vài ngôi sao "lên sóng" vì lùm xùm từ thiện thì 'nữ hoàng livestream' Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm showbiz chao đảo khi "réo" tên 1 nam ca sĩ đình đám. Thông tin về số tiền nam ca sĩ này biển thủ từ thiện đang khiến bàn dân thiên hạ chao đảo vì lên tới hàng chục tỷ đồng. Liệu ai sẽ thắng trong vụ đấu tố rùm beng lần này? - Ảnh: Internet Hiện tại, vụ đấu tố qua lại của cả hai đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

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