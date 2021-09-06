Đàm Vĩnh Hưng ẩn ý bị phản bội trong lúc 'dầu sôi lửa bỏng' khiến dân mạng quan tâm hết sức.

Vụ đấu tố rùm beng giữa "thánh mơ" Phương Hằng và Mr.Đàm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nếu như "ông hoàng" đã khóa bình luận trên fanpage thì trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng vẫn để bình luận. Mới đây namc ca sĩ Hello đã có động thái mới gây chú ý trên MXH. Cụ thể, Mr. Đàm chia sẻ bài đăng ẩn ý có từ "phản bội" khiến dân mạng tò mò: "Tôi thì luôn cám ơn sự bẽ bàng khi nhận ra 1 phản bội nào đó! Thật sự cám ơn vì sẽ không bị lún sâu hơn với họ! Còn bạn thì sao?"

Bài đăng gây chú ý của Mr.Đàm - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều người đã tràn vào bình luận rôm rả và không hiểu ai đã phản bội "ông hoàng" giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế này: "Đôi khi dừng lại sẽ có cái kết quả tốt hơn thậm chí là tốt nhất cho 1 mối quan hệ!", "Dạ em cũng vậy. Phải cảm ơn họ thật nhiều là khác vì mình đã nhận ra bộ mặt cần PHẢI nhìn...", "Em cũng tán thành với anh, đôi lúc cần những điều như vậy để thử sức đề kháng của bản thân"... Bình luận của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, sau khi cho Hoài Linh, Phi Nhung và vài ngôi sao "lên sóng" vì lùm xùm từ thiện, mới đây 'nữ hoàng livestream' Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm showbiz chao đảo khi cho thêm 1 nam ca sĩ đình đám "lên sóng". Thông tin về số tiền nam ca sĩ này biển thủ từ thiện đang khiến bàn dân thiên hạ chao đảo vì lên tới hàng chục tỷ đồng.

VTV cũng đã nhắc tên Mr.Đàm trên sóng với chủ đề 'sao kê' - Ảnh: VTV Trên các diễn đàn mạng cũng nhanh chóng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn tiền từ thiện, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. Sau đó, bà chủ Đại Nam nhanh chóng gọi tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê của Mr.Đàm thu hút sự chú ý lớn từ dư luận - Ảnh: Internet Hiện tại, vụ lùm xùm sao kê 96 tỷ vẫn gây chú ý từ MXH và nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Vì sao trang cá nhân hơn 6 triệu follow của 'ông hoàng' Đàm Vĩnh Hưng chỉ còn... 1 comment? Facebook với lượng tương tác khủng mấy ngày trước còn hàng chục ngàn bình luận thì giờ chỉ còn 1-7 comments, thậm chí có 'tút' chẳng có bình luận nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-tien-tu-thien-ong-hoang-dam-vinh-hung-be-bang-an-y-phan-boi-giua-bao-sao-ke-96-ty-khong-khoa-binh-luan-422545.html