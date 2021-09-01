Dân mạng truyền tay hình ảnh tượng gỗ Hoài Linh bán đấu giá 'tràn lan' trên MXH, thực hư thế nào?

Hậu trường 01/09/2021 08:04

Bức tượng với biểu cảm 'lạ' y chang danh hài Hoài Linh đang gây chú ý trên MXH.

Trong khi lùm xùm từ thiện 14 tỷ của danh hài Hoài Linh vừa lắng xuống thì mới đây MXH lại lan truyền hình ảnh tượng gỗ na ná nam danh hài gây chú ý với biểu cảm "lạ". Cụ thể, ai đó đã rao bán công khai bức tượng này trên mạng khiến khán giả thắc mắc hết sức.

Thế nhưng khi tìm hiểu thì sự thật đây chỉ là hình ảnh bức tượng gỗ danh hài Hoài Linh được đăng tải trên mạng cùng câu đùa vui “dịch rảnh rỗi đục được bức tượng bác Hoài Linh ra ngắm. Anh em nào đam mê mình bán rẻ cho”. Theo đó, bức tượng gỗ này chỉ mới được tạc thô và chưa qua chỉnh sửa, mài mịn hay gia công nên trông chưa hoàn mỹ cho lắm.

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Chia sẻ gây xôn xao MXH của một tài khoản 

Ngay khi hình ảnh về bức tượng này xuất hiện, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Đa số ý kiến hài hước, số khác tỏ ra không hài lòng vì bức tượng làm thô và chưa giống nam danh hài. Nhiều dân mạng còn cho biết không nên mang hình ảnh người khác ra tạc tượng mà chưa xin ý kiến.

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Một số bình luận của dân mạng 

Sau khi Hoài Linh bị "khui" chậm sao kê 14 tỷ từ thiện thì Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành cũng bị bà Phương Hằng điểm mặt nhắc tên.

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Sau Hoài Linh thì Mr.Đàm bị bà Phương Hằng yêu cầu sao kê từ thiện minh bạch

Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng "tố" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Cái tên được chị đại nhắc tên là nam ca sỹ Đàm Vình Hưng. nữ đại gia cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ đồng, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. 

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Danh hài Hoài Linh sau vụ lùm xùm từ thiện 14 tỷ ít xuất hiện trên MXH 

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Hoài Linh 14 tỷ ăn chặn từ thiện Hoài Linh từ thiện

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