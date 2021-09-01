Dân mạng truyền tay hình ảnh tượng gỗ Hoài Linh bán đấu giá 'tràn lan' trên MXH, thực hư thế nào?

Trong khi lùm xùm từ thiện 14 tỷ của danh hài Hoài Linh vừa lắng xuống thì mới đây MXH lại lan truyền hình ảnh tượng gỗ na ná nam danh hài gây chú ý với biểu cảm "lạ". Cụ thể, ai đó đã rao bán công khai bức tượng này trên mạng khiến khán giả thắc mắc hết sức.

Thế nhưng khi tìm hiểu thì sự thật đây chỉ là hình ảnh bức tượng gỗ danh hài Hoài Linh được đăng tải trên mạng cùng câu đùa vui “dịch rảnh rỗi đục được bức tượng bác Hoài Linh ra ngắm. Anh em nào đam mê mình bán rẻ cho”. Theo đó, bức tượng gỗ này chỉ mới được tạc thô và chưa qua chỉnh sửa, mài mịn hay gia công nên trông chưa hoàn mỹ cho lắm.