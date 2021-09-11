Hoài Linh được dân mạng 'quay đầu' cảm ơn, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm?

Hậu trường 11/09/2021 08:31

Bài đăng trên diễn đàn mạng về Hoài Linh đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Hoài Linh từng không may vướng lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Sau đó anh đã lên mạng quay clip giải thích và trình bày rõ ràng. Dù hơi lấn cấn trong giấy tờ sao kê nhưng ai nấy đều mong muốn dành cho nam danh hài một cơ hội. Sau lùm xùm 14 tỷ, trang Facebook của nam danh hài cũng rơi vào trạng thái "đóng băng" khikhông cập nhật tin tức gì mới. Ngoài ra nam nghệ sỹ cũng ít xuất hiện và không thấy dự một sự kiện nào của giới showbiz.

Tuy nhiên mới đây, một fanpage chuyên về giải trí có hơn 412 nghìn lượt thích bất ngờ chia sẻ bức ảnh của danh hài đình đám kèm lời cảm ơn đầy ẩn ý: “Cảm ơn chú Hoài Linh! Nhờ công chú im re mà dân mạng có cơ hội bắt nguyên cái showbiz sao kê. Hiểu lầm chú, giờ mới biết hóa ra chú gài kèo này để chỉnh đốn nghệ sĩ”.

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Bài đăng gây chú ý trên MXH

Những tưởng dân mạng đang cảm ơn Hoài Linh nhưng thực chất đó chỉ là những lời thâm sâu, công kích việc danh hài vẫn giữ im lặng khi bị đòi sao kê. Bài chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, cùng với đó là hàng loạt bình luận trái chiều dành cho nam nghệ sĩ.

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Hoài Linh được dân mạng 'quay đầu' cảm ơn, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm? - Ảnh 3

Bình luận của dân mạng 

Trở lại những câu chuyện lùm xùm từ thiện của giới showbiz gần đây. Người ta vẫn tiếc nuối giá như NS Hoài Linh tranh thủ làm từ thiện sớm hơn một chút có lẽ bây giờ anh vẫn nghiễm nhiên làm ông hoàng làng giải trí mà khó có tên tuổi nào qua mặt được.

Sau vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền ủng hộ đồng bào miền Trung suốt hơn 6 tháng, nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi anh không có động thái nào. 

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Khán giả vẫn mong chờ ngày danh hài trở lại showbiz 

Hiện tại, Hoài Linh không xuất hiện trên MXH và mọi thông tin về anh cũng gần như "đóng băng", tuy nhiên khán giả vẫn luôn theo dõi và sẵn lòng cho nam danh hài một cơ hội trở lại sân khấu sau bao sóng gió vừa qua.

Ảnh: Tổng hợp

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Vụ việc đáng chú ý này cũng liên quan đến chủ đề sao kê rùm beng trên MXH.

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