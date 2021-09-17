Trốn chồng đi làm từ thiện, Thủy Tiên từng bị Công Vinh 'mắng té tát'

Hậu trường 17/09/2021 11:30

Nữ ca sĩ từng chia sẻ vào mùa lũ năm 2020 trong chuyến thiện nguyện của mình rằng Công Vinh đã "mắng" cô vì dám trốn đi làm từ thiện.

Vào thời điểm miền Trung chịu bão lũ tháng 10/2020, ca sĩ Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân cùng nhau quyên góp để giúp sức cho đồng bào gặp nạn. Nữ ca sĩ cho biết, lý do đưa ra quyết định này là vì không thể cầm lòng được khi chứng kiến người dân oằn mình trong cơn lũ.

thuy tien 1
Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đứng ra kêu gọi quyên góp vào mùa lũ năm 2020 - Ảnh: Internet

"Trước đêm ra miền Trung tôi không ngủ được, không biết sao cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền Trung lẩn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vả, vì một khi đã làm gì thì sẽ phải tự tay làm tới nơi tới chốn. Chẳng biết sức tôi có chịu nổi hay không... mà không làm thì trong lòng cứ day dứt ngủ không được.

Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định sẽ bỏ bớt công việc đi ra giúp đỡ và chia sẻ cùng người dân miền Trung một phần nào đó khó khăn". - thủy Tiên chia sẻ.

thuy tien 2
Nữ ca sĩ từng bị Công Vinh mắng vì dám trốn nhà đi làm từ thiện - Ảnh: Internet

Về phía Công Vinh, anh cho biết từng "mắng" Thủy Tiên một trận vì trốn chồng đi làm từ thiện. Theo nam cầu thủ, bà xã anh đã thức đến 3-4 giờ sáng mới đi ngủ vì lo toan chuyện làm thiện nguyện.

"Bà bảo miền Trung người ta đang hết thức ăn, nước uống, đi giúp thôi việc gì tính sau. Tôi lo nguy hiểm vì ngoài kia nước đang dâng cao, đàn ông còn không dám đi, phụ nữ chân yếu tay mềm đi sao được.

Tuần sau lũ rút thì hai vợ chồng ra. Mắng xong thì mình đi làm, chiều về bà đã bay tới Huế luôn rồi" - Công Vinh còn cho biết vợ mình có tính cách "lì kinh dị", khi cô bị ốm anh khuyên về Sài Gòn gấp nhưng Thủy Tiên không nghe mà một mực làm theo ý mình.

thuy tien 3
Buổi livestream sao kê của 2 vợ chồng cô sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank - Ảnh: Internet

Thời điểm hiện tại, rất nhiều người đang mong chờ buổi livestream của vợ chồng cầu thủ xứ Nghệ để sao kê thật rõ ràng. Được biết, buổi livestream này sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank.

Trước thềm Giỗ Tổ Sân khấu, đền thờ 100 tỷ của Hoài Linh vắng lặng và đìu hiu

Trước thềm Giỗ Tổ Sân khấu, đền thờ 100 tỷ của Hoài Linh vắng lặng và đìu hiu

Dù là một trong những đền thờ Tổ Sân khấu có nhiều người lui đến nhất mỗi năm nhưng năm nay đền thờ 100 tỷ Tâm Linh Việt của nam danh hài lại vắng lặng vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Thủy Tiên sao kê Livestream sao kê

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36