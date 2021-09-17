Trốn chồng đi làm từ thiện, Thủy Tiên từng bị Công Vinh 'mắng té tát'

Nữ ca sĩ từng chia sẻ vào mùa lũ năm 2020 trong chuyến thiện nguyện của mình rằng Công Vinh đã "mắng" cô vì dám trốn đi làm từ thiện.

Vào thời điểm miền Trung chịu bão lũ tháng 10/2020, ca sĩ Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân cùng nhau quyên góp để giúp sức cho đồng bào gặp nạn. Nữ ca sĩ cho biết, lý do đưa ra quyết định này là vì không thể cầm lòng được khi chứng kiến người dân oằn mình trong cơn lũ. Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ tiên phong đứng ra kêu gọi quyên góp vào mùa lũ năm 2020 - Ảnh: Internet "Trước đêm ra miền Trung tôi không ngủ được, không biết sao cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền Trung lẩn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vả, vì một khi đã làm gì thì sẽ phải tự tay làm tới nơi tới chốn. Chẳng biết sức tôi có chịu nổi hay không... mà không làm thì trong lòng cứ day dứt ngủ không được.

Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định sẽ bỏ bớt công việc đi ra giúp đỡ và chia sẻ cùng người dân miền Trung một phần nào đó khó khăn". - thủy Tiên chia sẻ. Nữ ca sĩ từng bị Công Vinh mắng vì dám trốn nhà đi làm từ thiện - Ảnh: Internet Về phía Công Vinh, anh cho biết từng "mắng" Thủy Tiên một trận vì trốn chồng đi làm từ thiện. Theo nam cầu thủ, bà xã anh đã thức đến 3-4 giờ sáng mới đi ngủ vì lo toan chuyện làm thiện nguyện.

"Bà bảo miền Trung người ta đang hết thức ăn, nước uống, đi giúp thôi việc gì tính sau. Tôi lo nguy hiểm vì ngoài kia nước đang dâng cao, đàn ông còn không dám đi, phụ nữ chân yếu tay mềm đi sao được. Tuần sau lũ rút thì hai vợ chồng ra. Mắng xong thì mình đi làm, chiều về bà đã bay tới Huế luôn rồi" - Công Vinh còn cho biết vợ mình có tính cách "lì kinh dị", khi cô bị ốm anh khuyên về Sài Gòn gấp nhưng Thủy Tiên không nghe mà một mực làm theo ý mình. Buổi livestream sao kê của 2 vợ chồng cô sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank - Ảnh: Internet Thời điểm hiện tại, rất nhiều người đang mong chờ buổi livestream của vợ chồng cầu thủ xứ Nghệ để sao kê thật rõ ràng. Được biết, buổi livestream này sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank.

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