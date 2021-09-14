Chồng Việt Hương lên tiếng về lý do dừng phát quà từ thiện: 'Sức khỏe của ai cũng có vấn đề'

Sau khi thông báo dừng việc phát quà từ thiện suốt hơn 2 tháng qua, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã chính thức lên tiếng nói về lý do phải dừng tất cả lại.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Việt Hương đã thông báo trên trang cá nhân của mình rằng cô sẽ dừng hết công việc từ thiện trước ngày 15/9 tới vì nhiều lý do khác nhau. Hôm nay, ngày 14/9 cũng là ngày cuối cùng cô cùng ê-kíp của mình thực hiện việc thiện nguyện, cách đây ít phút, cô đã livestream nói hết lòng mình trong suốt 2 tháng qua. Việt Hương chính thức kết thúc hơn 2 tháng phát quà từ thiện - Ảnh: FBNV Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc cả ê-kíp phải dừng việc thiện nguyện lại là do sức khỏe có hạn. Việt Hương cho biết, ai trong ê-kíp cũng có những vấn đề riêng về sức khỏe, riêng chồng cô do một lần lỡ va chân vào cọc sắt nên đã bị sưng tấy nhưng vẫn ráng làm tới thời điểm hiện tại.

Những thành viên khác trong ê kíp của Việt Hương như tài xế thì có vấn đề về cột sống, ca sĩ Hoàng Nhật Lâm bị bỏng, một nhân viên khác cũng có vấn đề về cột sống nên đã nghỉ một thời gian. Vì vậy, việc dừng lại là tất yếu phải xảy ra và cô cũng muốn nhân cơ hội nào để xem mình chưa làm tốt ở khâu nào. Chồng của nữ nghệ sĩ và nhiều người khác trong ê-kíp đều gặp những vấn đề về sức khỏe khác nhau trong quá trình phát quà từ thiện - Ảnh: FBNV Ngoài ra, còn những vấn đề khác không thể show ra cho mọi người thấy trên máy quay như nhân viên của cô phải kiểm từng món hàng của mạnh thường quân tặng để không bị thiếu sót hoặc phải đi gửi ngay những thực phẩm dễ thiu như bánh chưng, bánh tét trong ngày.

Vết thương ở chân Hoài Phương đã bị nhiễm trùng nên anh buộc phải dừng mọi việc lại đây - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, chồng của Việt Hương, nghệ sĩ Hoài Phương cũng nói đôi lời để tổng kết lại 2 tháng từ thiện vừa rồi: "Vợ chồng tôi rất vui vì trong suốt hai tháng qua đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Câu chuyện nào cũng có hồi kết, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng vì chúng tôi đuối hết rồi, sức khỏe ai cũng có vấn đề, cần phải nghỉ ngơi. Tôi cảm ơn bà con đã tin tưởng vợ chồng tôi để gửi gắm tình cảm, các món quà, nhu yếu phẩm giúp gửi tới người dân nghèo. Đó là những điều rất quý. Chân tôi hôm qua đau quá không đi được, hôm nay đỡ một chút nên tôi cố gắng bọc chân lại rồi đi cho khỏi nhiễm trùng. Hôm trước tôi đi trời mưa, dính bùn đất nên nhiễm trùng".

Khoe vòng 3 'căng tức' khi đi siêu thị, Lệ Quyên bị chỉ trích thậm tệ đến mức tức giận, phải dọa tát antifan Bài đăng rất bình thường trên trang cá nhân của cô bỗng nhiên xuất hiện một bình luận vô cùng tiêu cực với lời lẽ khá nặng nề khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng "chỉnh" ngay antifan này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-viet-huong-len-tieng-ve-ly-do-dung-phat-qua-tu-thien-suc-khoe-cua-ai-cung-co-van-de-424360.html