Netizen soi ra điểm bất thường trong số tiền từ thiện Trấn Thành gửi cho mẹ Hồ Ngọc Hà

Sự chênh lệch rõ rệt qua 2 lần sao kê của mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người hoài nghi về sự minh bạch trong quá trình Trấn Thành nhận quyên góp từ thiện.

Sao nghi vấn 'ăn chặn' tiền từ thiện, Trấn Thành vừa qua đã tung ra bản sao kê dài 1000 trang giấy A4 để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân mình. Tuy vậy, vẫn còn nhiều cư dân mạng đã chỉ ra điểm bất thường từ bảng sao kê này khiến nam MC phải đăng 1 đoạn video hơn 12 phút để giải đáp toàn bộ thắc mắc của công chúng. Tuy nhiên, vận hạn của anh vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tuy Trấn Thành đã tung ra đầy đủ 1000 tờ sao kê và giải thích tất cả thắc mắc của cư dân mạng nhưng các chi tiết bất hợp lý về vấn đề này vẫn được phơi bày liên tiếp - Ảnh: Internet

Trong khuôn khổ tiền quyên góp từ thiện, netizen đã soi được điểm khác biệt giữa số tiền mà mẹ Hồ Ngọc Hà đã tuyên bố nhận của Trấn Thành vào cuối năm 2020 và đợt sao kê mới đây.

Cụ thể, vào ngày 1/11/2020, trên trang cá nhân của mẹ ruột Hà Hồ, cô Ngọc Hương đã cho biết rằng số tiền mà Trấn Thành gửi cho cô vào đợt 2 là tròn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo sao kê của cô vào ngày 7/9/2021 thì số tiền đó lại là 2 tỷ 100 triệu đồng.

2 lần sao kê với 2 con số khác nhau từ mẹ của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Không rõ là sai sót khi đánh máy hay có khuất mắt nào trong câu chuyện này nhưng con số chênh lệch tới 100 triệu đồng đủ khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về sự minh bạch trong câu chuyện thiện nguyện của MC Trấn Thành.

Dưới bài đăng của người đã soi ra chi tiết bất hợp lý này, cũng có nhiều ý kiến tranh cãi nhau:

- Ai chả biết Trấn Thành chuyển khoản cho mẹ Hồ Ngọc Hà 2 tỷ 100 triệu nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà có giải ngân hết không.

- Trấn Thành sao kê và ngân hàng cũng xác nhận rồi mà.

- Rảnh rỗi thì lo chống dịch, lo cho bản thân đi đừng soi mói nữa.

- Bớt soi lại, chắc người ta ghi nhầm thôi chứ trong bài gần nhất mẹ Hồ Ngọc Hà xác nhận đầy đủ là 2 tỷ 100 triệu.

- Hồn nhiên thật, kêu gọi xong chuyển khoản cho người khác, thế mà vẫn có người bênh.

Diễn viên Tân Trề khoe mẹ ruột làm lao công thu gom rác, gây xúc động chỉ vì một câu nói Khi đăng tải bức ảnh mẹ ruột đang đẩy xe đi thu gom rác trên đường, nam diễn viên đã vô cùng tự hào và viết: "Biết ai không, mẹ tôi đó mọi người!"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-soi-ra-diem-bat-thuong-trong-so-tien-tu-thien-tran-thanh-gui-cho-me-ho-ngoc-ha-424224.html