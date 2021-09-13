Vợ cố NS Chí Tài lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì đăng ảnh viếng mộ chồng: 'Chú lúc nào cũng ở trong tim cô nên không cần nhắc nhở'

Hậu trường 13/09/2021 11:58

Chỉ đăng tải những hình ảnh viếng mộ người chồng quá cố, ca sĩ Phương Loan vẫn bị chỉ trích thậm tệ.

Đã hơn 9 tháng kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi mãi mãi, vợ của ông - ca sĩ Phương Loan vẫn duy trì thói quen đến viếng mộ chồng mỗi tuần. Ngoài ra, trang cá nhân với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi của cố NS đang được quản lý và thường xuyên cập nhật bởi ca sĩ Phương Loan.

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Ca sĩ Phương Loan bị chỉ trích khi thường xuyên đăng ảnh viếng mộ chồng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ở phần bình luận dưới các bài đăng mà "cô bé Heo" đăng tải bỗng xuất hiện nhiều ý kiến tiêu cực bên cạnh các lời động viên, an ủi. Vì vậy, ca sĩ Phương Loan quyết định lên tiếng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Cụ thể, vào sáng ngày 13/9, ca sĩ Phương Loan đã đăng tải một đoạn clip với nội dung nói hết nỗi lòng mình trong suốt hơn 9 tháng vừa qua. Theo đó, cô khẳng định mình không hề bản thân chưa từng tham gia bất kỳ nhóm chat nào, thậm chí cô còn không giỏi dùng Facebook nên mong mọi người đừng gắn tên cô vào các hình ảnh hay video trên cá diễn đàn xã hội nữa.

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Cô cho biết, mình không hề tham gia vào nhóm chat nào và cũng không giỏi dùng Facebook - Ảnh: FBNV

"Cô nghĩ không biết vào đó để làm gì. Các con nên nhớ, cô bé Heo là 1 người rất bình thường. Cô không phải ca sĩ nổi tiếng hay người nổi tiếng. Cuộc sống cô rất bình thường, mỗi ngày thức dậy đi làm, chiều về đạp xe. Thứ 7 cô dành cho gia đình còn Chủ Nhật cô lên nhà thờ hát cho chú Tài nghe, như vậy là đủ.

Các con không cần vào Facebook tìm ra những hình ảnh cũ của cô bé Heo hay chú Tài nữa. Chú Tài đã về với Chúa và lúc nào chú cũng ở trong tim cô, các con không cần phải nhắc nhở cô bé Heo." - ca sĩ Phương Loan nói.

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Ca sĩ Phương Loan cho biết suốt hơn 9 tháng kể từ khi cố NS Chí Tài qua đời, cô đã luôn giữ im lặng nhưng hiện tại cô buộc phải lên tiếng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, "cô bé Heo" cũng thông báo sẽ không đăng ảnh trong vài tuần tới để bản thân không bị buồn vì những bình luận ác ý nữa: "Các con nói muốn cô bé Heo vui mà. Hãy để chú Tài ngủ yên trong trái tim cô. Cô mong các con hiểu cô và thương cô, xin đừng thắc mắc hay làm những điều gì cho cô buồn. Cô đang cố gắng vui từng ngày. Từ ngày có các con cô vui lắm nhưng có lẽ có 1 vài người còn nhỏ tuổi quá nên các con có ý kiến.

Các con làm gì cô đều biết nhưng cô im lặng, sự im lặng đó đã kéo dài suốt 9 tháng nay rồi nên bây giờ cô phải nói lên suy nghĩ của mình. Các con thương cô thì để trong lòng chứ không cần làm gì hết. Thôi bây giờ cô sẽ không đăng hình lên trong 1 vài tuần để các con khỏi thắc mắc hay hỏi ai chỉnh sửa gì nữa".

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Từ khóa:   Cố nghệ sĩ Chí Tài ca sĩ Phương Loan cô bé Heo

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