Ca sĩ Phương Thanh thông báo dừng phát gạo, tiết lộ lý do không kêu gọi quyên góp

Hậu trường 13/09/2021 13:11

Nữ ca sĩ chia sẻ vì quá sợ mệt cùng với nhiều phiền phức kèm theo nên cô chỉ muốn làm trong khả năng của mình mà thôi.

Phương Thanh hiện là một trong những nghệ sĩ được tuyên dương bởi việc làm từ thiện, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải giãn cách vì dịch Covid-19. Được biết số tiền mà nữ ca sĩ bỏ ra để làm thiện nguyện đợt này hoàn toàn là tiền riêng của cô.

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Phương Thanh không kêu gọi từ thiện, chỉ dùng tiền của mình để hỗ trợ người dân - Ảnh: FBNV

Chiều hôm qua, ngày 12/9, trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải một bài viết với nội dung sẽ ngưng việc phát gạo, dừng mọi hoạt động hỗ trợ trước ngày 15/9 và chỉ nhận hàng y tế, đồng thời phụ giúp ở tuyến trên.

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Suốt thời gian hỗ trợ người dân tại TP.HCM, Phương Thanh đã sút cân khá nhiều, phải dùng kim băng để cố định lưng quần khi đi phát gạo - Ảnh: FBNV

Ngay dưới status của mình, Phương Thanh cũng đã để lại một bình luận làm rõ lý do mà mình không kêu gọi quyên góp, cô nói: "Không quyên góp tiền công khai. Về đường dài hỗ trợ tiền Chanh chịu không nổi, mà quyên góp tiền công khai thì quá mệt, quá phiền luôn. Chanh quá sợ mệt.

Chanh có được bao nhiêu làm bấy nhiêu thôi, cũng đã cố gắng hết sức mong mọi người thông cảm. Thấy vẫn còn nhiều tin nhắn mong hỗ trợ nên Chanh phải thông báo lại nữa nè. Chanh dừng phát gạo rồi nha".

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MC Quyền Linh cũng chỉ dùng tiền riêng của mình để làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Qua đó, có thể thấy, ca sĩ Phương Thanh cũng chỉ muốn giúp đỡ người dân trong khả năng của mình mà thôi. Ngoài ra, có vẻ nữ nghệ sĩ cũng không muốn phải dính vào các phiền phức không đáng có và tránh những sai sót khi sao kê.

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Việt Hương chia sẻ bản thân chưa từng kêu gọi từ thiện một lần nào từ trước đến nay - Ảnh: FBNV

Được biết, ngoài Phương Thanh ra, còn có nhiều nghệ sĩ khác làm từ thiện bằng chính tiền túi của mình mà không nhận quyên góp như Việt Hương, Quyền Linh, Mỹ Tâm... Có lẽ những ồn ào xung quanh việc một số nghệ sĩ không minh bạch trong vấn đề sao kê từ thiện đã ảnh hưởng ít nhiều đến vấn đề kêu gọi quyên góp của người nổi tiếng.

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