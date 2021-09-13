Diễn viên Tân Trề khoe mẹ ruột làm lao công thu gom rác, gây xúc động chỉ vì một câu nói

Khi đăng tải bức ảnh mẹ ruột đang đẩy xe đi thu gom rác trên đường, nam diễn viên đã vô cùng tự hào và viết: "Biết ai không, mẹ tôi đó mọi người!"

Tân Trề, tên thật là Thanh Tân là một nam diễn viên hài sinh năm 1989 thường được biết đến thông qua các bộ phim khá nổi tiếng như Chị Mười Ba, Thập Tam Muội,... với các vai diễn giang hồ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh của mẹ ruột trong vai trò một cô công nhân đang đẩy xe rác. Cụ thể, Tân Trề viết: "Biết ai đây không, mẹ tui đó mọi người!"

Tân Trề và mẹ ruột là một công nhân lao động công ích tại quận 11 - Ảnh: Internet

Được biết, mẹ của Tân Trề là một công nhân vệ sinh đường phố, ở thời điểm hiện tại khi mà người dân TP.HCM đang hạn chế tối đa việc ra ngoài thì mẹ anh do việc làm thiết yếu nên vẫn phải ra đường mỗi ngày. Khi hỏi mẹ về lý do vì sao cứ đi làm hoài, chẳng lẽ không sợ dịch bệnh thì mẹ anh đáp: "Mẹ sợ chứ con, nhưng bây giờ mẹ không làm thì nguyên cái xóm mình nó thúi quắc rồi sao con?"

Mẹ của anh vẫn đảm nhiệm việc thu gom rác dù Sài Gòn đang thực hiện việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt - Ảnh: FBNV

Sau khi nghe lý do của mẹ, nam diễn viên đã chia sẻ "chỉ biết cầu nguyện cho mẹ luôn mạnh khỏe". Dưới phần bình luận, khá nhiều đồng nghiệp và bạn bè sau khi nghe xong câu chuyện của nam diễn viên cũng không khỏi xúc động. Nhiều người cũng gửi lời chúc, mong mẹ anh được khỏe mạnh và khen ngợi việc làm của cô.

Nhiều người nổi tiếng cảm động trước việc làm của mẹ Tân Trề - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Tân Trề sinh ra trong một gia đình lao động, mẹ của anh là nhân viên công ích làm việc tại quận 11. Từ nhỏ, mẹ chưa từng để anh phải chịu thiệt một chút gì so với bạn bè cùng trang lứa. Khi anh bắt đầu diễn kịch từ những năm 14, 15 tuổi, mẹ anh rất tự hào và thường rủ cả xóm xem con trai dù Tân Trề chỉ diễn một phân cảnh nhỏ.

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