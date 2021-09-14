Bài đăng rất bình thường trên trang cá nhân của cô bỗng nhiên xuất hiện một bình luận vô cùng tiêu cực với lời lẽ khá nặng nề khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng "chỉnh" ngay antifan này.

Hiện tại, ca sĩ Lệ Quyên đang hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu sau cuộc hôn nhân tan vỡ với đại gia Đức Huy. Cô liên tục đăng tải các khoảnh khắc đời sống hàng ngày vô cùng hạnh phúc với người mới trên trang cá nhân của mình. Mặc đồ tập đi siêu thị khá là bình thường nhưng lại khác so với Lệ Quyên khi cô khoe trọn vòng 3 của mình qua lớp vải mỏng manh - Ảnh: FBNV Mới đây, trên Facebook của mình, Lệ Quyên đã khiến dân tình đứng ngồi không yên với hình ảnh đi siêu thị trong bộ đồ tập ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng 3 "căng tức" cùng dòng trạng thái: "Bà nội trợ thay đồ tập, xuống siêu thị mua xíu đồ để lát nữa tập xong lại nấu nướng đây, có ai muốn trả hóa đơn giùm hông?".

Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm còn tạo dáng 'sống ảo' khi đi siêu thị giữa mùa dịch - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái này của nữ ca sĩ đã nhận được lượng tương tác khủng. Lập tức, tình trẻ Lâm Bảo Châu cùng đã vào nhận trả tiền đi siêu thị cho Lệ Quyền. Ấy thế mà, cả làng đang vui thì nữ ca sĩ lại bị một phen tức giận chỉ vì bình luận đến từ antifan. Cụ thể, vì bức ảnh có tính chất gây 'nóng mắt' nên nhiều người đã khuyên cô hãy ăn mặc bớt hở hang lại và tạo dáng phù hợp hơn khi đi siêu thị hoặc những nơi công cộng khác, ngoài ra nên đi siêu thị nhanh rồi về vì đang trong thời điểm dịch bệnh thì không nên ở ngoài lâu. Trong số những bình luận này có một tài khoản được cho là antifan đã dùng từ ngữ khá nặng nề để nhắc đến Lệ Quyên khiến cho nữ ca sĩ phải nổi giận, vào "chấn chỉnh ngay lập tức".

Lệ Quyên đáp trả thẳng thừng khi antifan đáng tuổi con, em mình dám hỗ láo - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, Lệ Quyên viết: "Em bị *** *** hả em?... Còn trẻ mà ***, đi kiếm chuyện thế này tội nghiệp quá. Chị chặn em thì dễ lắm, mà chị muốn cho cả làng biết em bị *** *** như thế nào cơ. Mà *** *** lại còn *** *** nữa ư? Cái *** như em học hành phí của ra, thầy cô dạy thành người có ích cho xã hội, không phải thành loại *** *** thế này. Em mà là em chị á, chị tát cho méo cái *** *** *** nghe không? Đọc tiểu sử xem chị học đến đâu nha, im ngay!". Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn hạnh phúc sau hơn 1 năm yêu đương - Ảnh: FBNV Sau sự việc này, Lệ Quyên không hề nao núng mà vẫn thản nhiên đăng ảnh tình tứ với bạn trai lên Instagram của mình. Được biết "nữ hoàng phòng trà" và Lâm Bảo Châu vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc sau hơn 1 năm hẹn hò.

Netizen soi ra điểm bất thường trong số tiền từ thiện Trấn Thành gửi cho mẹ Hồ Ngọc Hà Sự chênh lệch rõ rệt qua 2 lần sao kê của mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người hoài nghi về sự minh bạch trong quá trình Trấn Thành nhận quyên góp từ thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-vong-3-cang-tuc-khi-di-sieu-thi-le-quyen-bi-chi-trich-tham-te-den-muc-tuc-gian-phai-doa-tat-antifan-424348.html