Ông xã nghệ sĩ Việt Hương lần đầu lên tiếng sau thông báo ngưng việc phát quà từ thiện

Hậu trường 18/09/2021 12:47

Nhạc sĩ Hoài Phương cho biết, anh cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người khi bản thân vẫn còn có gia đình ở bên cạnh để vượt qua mùa dịch này.

Sau hơn 2 tháng phát quà từ thiện cho các người dân đang gặp khó khăn tại Sài Gòn đang thiếu thốn nhiều thứ vì lệnh giãn cách xã hội, Việt Hương cùng với ông xã và ê-kíp đã dừng lại vào ngày 14/9 vừa rồi.

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Sau hơn 2 tháng phát quà từ thiện, vợ chồng Việt Hương và ê-kíp đã dừng lại do vấn đề về sức khỏe - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ cho biết quyết định này được đưa ra bởi nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là vì sức khỏe của cả ê-kíp đều gặp vấn đề sau một thời gian hoạt động, ngay cả chồng cô - nhạc sĩ Hoài Phương bị thương nặng ở chân nhiều ngày nhưng vẫn cố gắng gượng thêm 1 thời gian để hoàn thành nốt các công việc gian dở. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng cho biết cô muốn nhân cơ hội này để xem xét lại hoạt động vừa qua của mình đã ổn chưa và cần sửa đổi gì không.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, chồng của nghệ sĩ Việt Hương - nhạc sĩ Hoài Phương đã có những chia sẻ đầu tiên vào tối ngày 17/9 vừa qua. Anh cho biết, bản thân cảm thấy rất may mắn vì dù ở trong vùng dịch nhưng anh vẫn còn có gia đình bên cạnh và vô cùng thấu hiểu sự khó khăn, đau khổ mà các bệnh nhân, thân nhân người bệnh đang phải trải qua.

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Nguyên văn chia sẻ của nhạc sĩ Hoài Phương - Ảnh: Chụp màn hình

"Bếp Hương Việt đã ngưng lại nhưng hình ảnh vẫn đang được cập nhật nhé các bạn ơi. Mình ở nhà, đói khổ sao cũng được vì còn có gia đình bên mình. Còn những bệnh nhân F0 phải đi cách ly hoặc nhập viện trong lúc này rất khổ về mọi mặt. Thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế bọn mình đã cố giúp được gì là ưu tiên liền cho họ để họ lên tinh thần.

Như Việt Hương vẫn nói, hãy hình dung đó là người nhà mình. Bản thân Hoài Phương đã từng phải vào bệnh viện chăm sóc người nhà nên Hoài Phương rất hiểu. Nhưng lúc đó còn là "thời bình", không phải trong đại dịch Covid như bây giờ nên trước khổ 1 thì giờ khổ 10. Chỉ biết cầu chúc cho mọi bệnh nhân đang ở khu cách ly hoặc bệnh viện đủ sức mạnh để vượt qua bạo bệnh". - Hoài Phương chia sẻ.

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Nhiều người gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến gia đình Hoài Phương cùng cả ê-kíp - Ảnh: Chụp màn hình

Việc Hoài Phương khẳng định hình ảnh của bếp ăn Hương Việt vẫn được cập nhật có thể thấy rằng trong tương lai sắp tới rất có thể ê-kíp của vợ chồng anh sẽ tiếp tục việc phát quà từ thiện. Bên dưới phần bình luận ở bài đăng của nam nghệ sĩ, nhiều người gửi lời cảm ơn đến anh, Việt Hương và cả ê-kíp trong suốt hơn 2 tháng qua đã làm thiện nguyện tại Sài Gòn.

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Từ khóa:   Hoài Phương nhạc sĩ Hoài Phương Việt Hương làm từ thiện

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