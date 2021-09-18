Giỗ Tổ Sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng lên Facebook cầu mong được 'cấp visa' để hoạt động thêm 10 năm nữa nhưng lại khóa mất phần bình luận?

Hậu trường 18/09/2021 17:33

Như nhiều nghệ sĩ Việt khác, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức cúng Tổ Nghề tại nhà và đăng lên Facebook, nhưng điều đáng chú ý, nam nghệ sĩ đã khóa mất phần bình luận của bài post này.

Hôm nay, ngày 12/8 âm lịch cũng là ngày Giỗ Tổ Sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh bàn thờ tổ mà anh đã chuẩn bị ngay tại nhà. Theo đó, nam ca sĩ đã mong muốn được "Tổ Nghề" phù hộ cho cho đường sự nghiệp tương lai và cầu cho được "cấp visa" để hoạt động nghệ thuật thêm 10 năm nữa.

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Đàm Vĩnh Hưng tự lập bàn thờ để cúng Tổ Sân khấu tại gia - Ảnh: FBNV
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Nam ca sĩ cầu mong Tổ Nghề sẽ 'cấp visa' để anh có thể hoạt động nghệ thuật thêm 10 năm nữa - Ảnh: FBNV

"Giỗ Tổ Sân khấu 12/8/2021 âm lịch. Lần đầu tiên tự trang trí cả đêm, tự sắp xếp, tự cúng, tự cầu xin. Xin cho con được bình yên, may mắn, được khán giả yêu thương nhiều nhiều. Cho con được tỏa sáng và tiếp tục 'cấp visa' ở vị trí này thêm 10 năm nữa giùm con Tổ nghiệp ơi". - Giọng ca Vùng Trời Bình Yên nhắn nhủ đến Tổ Nghề thông qua trang Facebook cá nhân của mình.

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Đàm Vĩnh Hưng đã khóa phần bình luận của bài post - Ảnh: Chụp màn hình
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Có lẽ, anh không muốn xuất hiện những bình luận không hay từ phía antifan nhân ngày Giỗ Tổ Sân khấu - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, status này của Đàm Vĩnh Hưng lại gây chú ý bởi một chi tiết khá đặc biệt. Cụ thể, nam ca sĩ đã khóa phần bình luận của post này, nhiều người cho rằng rất có thể hành động này của anh là để tránh những bình luận không hay từ phía antifan nhân ngày Giỗ Tổ Sân khấu.

Được biết, do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên năm nay ngày Giỗ Tổ Sân khấu khá đìu hiu. Nhiều nghệ sĩ cũng thực hiện việc cúng tại gia và gửi lòng thành kính của mình đến Tổ Nghề.

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