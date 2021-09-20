Sau bài đăng xin Tổ nghiệp 'chấn chỉnh nghệ sĩ', Phương Thanh lên tiếng đính chính

Theo đó, nữ ca sĩ Phương Thanh cho biết bản thân không hề có ý "khịa" bất kỳ cá nhân nào cả.

Vào ngày 18/9 vừa qua, nhân Giỗ Tổ Sân khấu, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng thành kính của mình đến Tổ nghiệp và đăng tải những hình ảnh bản thờ tổ, lời cầu chúc lên trang cá nhân, trong đó có ca sĩ Phương Thanh. Tuy vậy, phát biểu của nữ nghệ sĩ lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Status gây chú ý của ca sĩ Phương Thanh vào ngày Giỗ Tổ Sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, ca sĩ Phương Thanh đã xin Tổ nghiệp hãy "chấn chỉnh" lại nghệ sĩ để xứng danh người của công chúng: "Ngày tưởng nhớ tri ân Tổ nghiệp. 12/8 lịch âm, xin Tổ xuống tay chấn chỉnh lại 2 danh từ nghệ sĩ, xứng danh ngũ từ 'nghệ sĩ - người công chúng'. Bề con Tổ nghề các bạn hết nhiệm vụ chu kỳ âm. Tổ nghiệp cho lui quân đi hết đi ạ..."

Ngay lập tức, dòng trạng thái này của nữ nghệ sĩ đã bị netizen cho vào "vòng nghi vấn". Nhiều cư dân mạng cho rằng phát biểu này của Phương Thanh là khá nhạy cảm tại thời điểm mà nhiều nghệ sĩ đang vướng phải nhiều lùm xùm khác nhau. Tuy vậy, đích thân nữ ca sĩ mới đây đã lên tiếng đính chính về vấn đề này, cô cho biết bản thân không hề "cà khịa" ai như nhiều người đồn đại. Trạng thái mới nhất của cô được cho là đang nói đến status gây tranh cãi kia - Ảnh: Chụp màn hình Trên trang cá nhân của mình, Phương Thanh viết: "Mọi người xung quanh ta cả trăm tay - nghìn mắt - soi mà ra đúng hết ta chạy sao kịp. Cố tình soi móc gài ta vào sai... nè ta không làm bậy. Ta vẫn thoát ra được nè... Ta nói thà hoạ truớc phúc nở sau. Còn hơn phúc đi trước họa chạy theo sau. Cứ ngay thì sẽ may".

Ngay dưới bài đăng này, ở phần bình luận, nữ ca sĩ cho biết những ồn ào xung quanh status ngày Giỗ Tổ Sân khấu đều lo do mọi người suy luận ra chứ bản thân cô luôn viết thẳng và chiêm nghiệm được từ những gì mình đã trải qua trong cuộc sống. Phương Thanh khẳng định bản thân không hề 'khịa' ai - Ảnh: Chụp màn hình "Chanh lun viết status về 2 mặt trái phải của cuộc sống theo tinh thần Đạo - Ma song hành... viết rất THẰNG... suy luận hay đưa vào vấn đề gì hay cá nhân là do mọi người suy luận ứng vào từng trường hợp nha. Chanh không khịa ai... nhưng những câu từ này phải trải nghiệm và trả giá bằng chính cuộc đời mình mới có được kinh nghiệm sống." - Phương Thanh cho hay. Ca sĩ Phương Thanh hỗ trợ tại một điểm xét nghiệm - Ảnh: Chụp màn hình Thời gian vừa qua, Phương Thanh là một trong số những nghệ sĩ đã hỗ trợ người dân tại TP.HCM từ lương thực thực phẩm đến công việc xét nghiệm lấy mẫu,... Nữ nghệ sĩ cũng cập nhật thường xuyên các hoạt động thiện nguyện của mình lên trang cá nhân để công chúng dễ dàng theo dõi.

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