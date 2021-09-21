Phía Thủy Tiên chính thức lên tiếng về khoản nợ 17 tỷ đồng được thanh toán sau khi đi từ thiện về, tiết lộ cách xử lý những kẻ thêu dệt các thông tin sai

Bên cạnh đó, luật sư của nữ ca sĩ cũng đã đưa ra cách xử lý dành cho những người tung tin đồn sai sự thật, gây thiệt hại đến nhân phẩm của Thủy Tiên.
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Sau buổi sao kê công khai số tiền hơn 177 tỷ đồng, những ồn ào xung quanh việc kêu gọi quyên góp của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng vẫn liên tục được ra trên mạng xã hội.
Một trong những thông tin về việc thiện nguyện của cặp vợ chồng nổi tiếng gây được nhiều sự chú ý nhiều nhất là món nợ 11 số mà nữ ca sĩ đã trả sạch sau khi đi từ thiện về.
Cụ thể, một tài khoản Facebook đã đăng tải những thông tin nghi vấn cùng với các giấy tờ được cho là của Thủy Tiên đã nợ ngân hàng hơn 17 tỷ đồng với thời điểm tháng 10/2020. Tuy nhiên, số tiền này đã được nữ ca sĩ thanh toán chỉ trong vòng 3 tháng - cũng là lúc mà đợt từ thiện vừa xong. Vì vậy, netizen không khỏi nghi ngờ về nguồn tiền mà nữ ca sĩ dùng để trả nợ.
Doanh nghiệp và Tiếp thị sau đó đã liên hệ với phía ca sĩ Thủy Tiên để xác minh sự thật. Theo đó, Luật sư Phan Vũ Tuấn - Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam đã thay mặt nữ ca sĩ khẳng định thông tin tín dụng về món nợ xấu trị giá 17 tỷ được quy là thuộc về Thủy Tiên hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý vì nguồn tin lẫn thông tin này đều không có tính xác thực. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng chưa từng có văn bản đồng ý cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được phép khai thác thông tin sản phẩm tín dụng của cô.
Nguyên văn câu trả lời từ phía luật sư:
- Hiện có thông tin cho rằng CIC của ca sĩ Thuỷ Tiên bị lộ. Tính chất pháp lý của giấy tờ này có đúng không, có hay không việc ca sĩ Thuỷ Tiên từng vay 17 tỷ sau khi đi từ thiện về lại thanh toán hết?
Theo nội dung câu hỏi đề cập, chúng tôi hiểu rằng đối tượng được nói đến là "thông tin tín dụng", được hiểu theo quy định tại Khoản 1 và 4 Điều 3 Nghị định 58/2021/NĐ-CP là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của tổ chức, cá nhân được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng hoặc được tổ chức tham gia khác cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ.
Điều 21 Nghị định 58/2021/NĐ-CP đã liệt kê rõ những đối tượng được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng, gồm:
- Chính khách hàng có thông tin tín dụng;
- Cơ quan, tổ chức khác với mục đích hợp pháp do pháp luật quy định và phải kèm theo điều kiện là phải có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng đó (Khoản 6 Điều 10 Thông tư 03/2013/TT-NHNN)
Từ những quy định đã nêu, có thể thấy thông tin tín dụng bị quy kết là của ca sĩ Thủy Tiên và hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý.
Bởi lẽ, thông tin tín dụng đó không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra. Ca sĩ Thủy Tiên không có văn bản đồng ý cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác được quyền khai thác thông tin sản phẩm tín dụng của mình.
Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, việc cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
Ngoài ra, khi được hỏi rằng liệu phía Thủy Tiên có hành động nào để xử lý các nguồn thông tin bất lợi, chưa xác thực liên tục tràn lan trên mạng xã hội hay không, Luật sư Phan Vũ Tuấn nói: "Đối với những thông tin sai sự thật, bịa đặt gây ảnh hưởng đến ca sĩ Thủy Tiên, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thu thập những chứng cứ cần thiết để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Bởi lẽ Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định rằng danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
Người có hành vi bịa đặt hay loan truyền những thông tin sai sự thật nhằm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị buộc phải bồi thường thiệt hại, xin lỗi, cải chính công khai. Trong trường hợp hành vi nghiêm trọng đến mức vi phạm pháp luật hình sự, người đó sẽ còn chịu chế tài phạt tiền hoặc phạt tù cho đến 07 năm theo Điều 156 Bộ luật Hình sự về tội vu khống.
Do đó, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự."