Phía Thủy Tiên chính thức lên tiếng về khoản nợ 17 tỷ đồng được thanh toán sau khi đi từ thiện về, tiết lộ cách xử lý những kẻ thêu dệt các thông tin sai

Nguyên văn câu trả lời từ phía luật sư: - Hiện có thông tin cho rằng CIC của ca sĩ Thuỷ Tiên bị lộ. Tính chất pháp lý của giấy tờ này có đúng không, có hay không việc ca sĩ Thuỷ Tiên từng vay 17 tỷ sau khi đi từ thiện về lại thanh toán hết? Theo nội dung câu hỏi đề cập, chúng tôi hiểu rằng đối tượng được nói đến là "thông tin tín dụng", được hiểu theo quy định tại Khoản 1 và 4 Điều 3 Nghị định 58/2021/NĐ-CP là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của tổ chức, cá nhân được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng hoặc được tổ chức tham gia khác cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ. Điều 21 Nghị định 58/2021/NĐ-CP đã liệt kê rõ những đối tượng được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng, gồm: - Chính khách hàng có thông tin tín dụng; - Cơ quan, tổ chức khác với mục đích hợp pháp do pháp luật quy định và phải kèm theo điều kiện là phải có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng đó (Khoản 6 Điều 10 Thông tư 03/2013/TT-NHNN) Từ những quy định đã nêu, có thể thấy thông tin tín dụng bị quy kết là của ca sĩ Thủy Tiên và hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý. Bởi lẽ, thông tin tín dụng đó không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra. Ca sĩ Thủy Tiên không có văn bản đồng ý cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác được quyền khai thác thông tin sản phẩm tín dụng của mình. Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, việc cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.