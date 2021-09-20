Nối gót Trấn Thành tung sao kê, Thủy Tiên khiến fan hả hê, dân mạng 'réo ngược' Đàm Vĩnh Hưng sao vẫn 'im ỉm'?

Theo đúng như lịch hẹn, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên cùng luật sư đã tới văn phòng của ngân hàng để tiến hành livestream sao kê tiền từ thiện tới các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ miền Trung lũ lụt năm ngoái.

Trên trang cá nhân chính chủ, ông xã Thủy Tiên cũng đã chia sẻ hình ảnh cùng luật sư và bà xã tới ngân hàng vào chiều ngày 17/9. “Chúng tôi đang làm thủ tục nhận sao kê tại ngân hàng” – anh cho hay. Buổi livestream được dời sang 15h cùng ngày. Thủy Tiên cho biết có tới hơn 18.000 trang sao kê số tiền từ thiện.

Sao bao lùm xùm thì Trấn Thành và Thủy Tiên đã tung sao kê

Trước đó, sau khi bị bà chủ Đại Nam cho rằng đã tạm ứng niềm tin của khán giả để kêu góp tiền từ thiện và không thực hiện đúng mục tiêu ban đầu, MC Trấn Thành đã nhanh chóng tung sao kê lên trang cá nhân. Bà Hằng cho biết khi nam MC chuyển tiền cho mẹ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Đại Nghĩa dùm anh thì điều này không thể chấp nhận vì bà cho rằng Trấn Thành đã chối bỏ việc đi làm từ thiện của mình dù đã đứng ra quyên góp trước đó. Theo đó bà cũng thẳng thắn yêu cầu Trấn Thành phải sao kê toàn bộ số tiền đó ra, phía mẹ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Đại Nghĩa cũng phải minh bạch toàn bộ số tiền trên.

Khi hai ngôi sao đình đám trên đã tung sao kê thì dân mạng lại "réo tên" Đàm Vĩnh Hưng vì đến hiện tại anh vẫn giữ thái độ im lặng, quyết không chịu công khai sao kê. Chính thái độ này khiến nhiều khán giả vô cùng tò mò, trên các diễn đàn, chủ đề “Mr Đàm định im lặng đến bao giờ” được mang ta mổ xẻ và bàn tán trái chiều.

Dân mạng 'réo' tên Mr.Đàm inh ỏi và mong anh mau chóng tung sao kê

Có ý kiến cho rằng nam ca sĩ nên sao kê minh bạch để làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng cũng có người "cà khịa" nếu cảm thấy sai sai thì anh nên đi kiện để lấy lại danh dự thay vì cứ mãi "im ỉm" như thế.

Trước đó, khán giả vô cùng bất ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng bị một vị đại gia điểm tên trong vụ lùm xùm sao kê chấn động showbiz

Hiện tại, vụ sao kê rùm beng của giới nghệ sĩ Việt đang khiến khán giả tò mò không ngớt. Sau Trấn Thành thì Thủy Tiên cũng đa sao kê để làm an lòng người hâm mộ tuy nhiên cả hai vẫn nhận về vô số bình luận trái chiều. Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì dân mạng vẫn đang hóng mòn mắt mong chờ ngày anh tung bản sao kê để kết thúc vụ màn đấu tố sao kê rùm beng trên MXH suốt mấy tháng qua.

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