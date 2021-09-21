Trước thông tin ca sĩ Phi Nhung đã xuất viện, người bạn thân của cô buộc phải lên tiếng bác bỏ vì không muốn mọi việc đi xa hơn.

Từ khi Phi Nhung được thông báo đổ bệnh, mọi thông tin liên quan đến sức khỏe của cô được nhiều người quan tâm. Lợi dụng việc đó, có nhiều cá nhân, tổ chức đã thêu dệt những thông tin sai sự thật về cô khiến công chúng không khỏi hoang mang. Tuy vậy, người thân và bạn bè của giọng ca Bông Điên Điển đã liên tục lên tiếng để trấn an mọi người. Sức khỏe của Phi Nhung có nhiều chuyển biến phức tạp - Ảnh: Internet Những ngày qua, MXH lại tiếp tục rộ lên 1 thông tin thất thiệt về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Cụ thể, những hình ảnh của Phi Nhung khi còn khỏe mạnh đã được đăng tải kèm với nội dung cô đã hồi phục và được xuất viện. Không để nội dung đi xa hơn, một người bạn thân của cô đã phải xác minh sự thật về thông tin này.

Theo người này chia sẻ, sau khi nhận được nhiều lời hỏi thăm về chuyện Phi Nhung xuất viện, an đã vội lên mạng kiểm chứng thông tin và phát hiện đây hoàn toàn là nội dung và hình ảnh đã bị cắt ghép. Anh chia sẻ thêm, nếu Phi Nhung đã được xuất viện thì đó chắn chắc là một tin vui nhưng bên thông báo phải là là diễn viên Việt Hương - người mà con gái Phi Nhung đã ủy quyền phát ngôn. Thông tin sai sự thật liên quan đến tình trạng của Phi Nhung khiến nhiều người hoang mang trong thời gian gần đây - Ảnh: Chụp màn hình "Đây quả là thông tin sai lệch về sức khỏe của Phi Nhung để cố tình câu view. Những thông tin như vậy là rất ác, sẽ khiến cho người hâm mộ Phi Nhung mừng hụt, sẽ gây ra hoang mang, sự thất vọng rất lớn với họ bởi vì từng ngày, từng giờ họ đang cầu nguyện cho Phi Nhung mau khỏe lại.

Việt Hương cho biết, hiện tại, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do bệnh này hay có những diễn biến thất thường nên xin mọi người đừng thông tin sai lệch để các bác sĩ tập trung chữa trị cho Phi Nhung". - Người này cho biết thêm. Việt Hương là người duy nhất được con gái Phi Nhung đã ủy quyền phát ngôn - Ảnh: Internet Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà Phi Nhung vướng vào những tin đồn không đúng về chuyện sức khỏe khi đang điều trị COVID-19 ở bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó, cô còn từng bị đồn là tình hình bệnh của cô đã chuyển nặng và phải ngồi chuyên cơ riêng để về Mỹ. Cũng chính vì những thông tin không mấy tích cực này nên hiện tại bệnh viện đã siết chặt thông tin về nữ ca sĩ.

CEO trung tâm Thúy Nga: 'Tôi yêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua bạo bệnh' Bà Marie Tô Ngọc Thủy - Giám đốc Trung tâm Thúy Nga mong rằng tất cả các nghệ sĩ hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung có thể vượt qua cơn bạo bệnh.

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