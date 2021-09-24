Mới đây, Trương Ngọc Ánh đã có những chia sẻ trên Ngoisao.net về khoảng thời gian hoàng kim đóng Đồng tiền xương máu. Cô cho hay: "Đến giờ, nhiều người vẫn tưởng tôi và anh Linh là một cặp. Nhưng tôi công nhận hai anh em vào vai quá ngọt, chân thành và tự nhiên. Tôi nhớ nhất cảnh anh Linh lẻn vào phòng tôi và trốn dưới gầm giường ở tập 1. Cái giường vừa nhỏ vừa thấp, anh Linh thì to con, khó khăn lắm mới đậy vừa tấm dát giường".

Đồng tiền xương máu là bộ phim hằn sâu trong tiềm thức của bao thế hệ 8x,9x và gây được tiếng vang lớn. Trong phim, Trương Ngọc Ánh và Quyền Linh gây ấn tượng với lối diễn chân thực và đúng với giới trẻ thời đó. Trương Ngọc Ánh sắm vai Lan Anh, con gái út của ông Khải (NSND Lâm Tới). Từ bỏ cuộc sống nhung lụa và cơ hội việc làm bố sắp sẵn cho mình, Lan Anh cưới kỹ sư nghèo tên Huy (Quyền Linh), theo anh lên Tây Nguyên làm kinh tế mới, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Nữ diễn viên kể thêm: "Ngày ấy, kinh phí sản xuất và điều kiện làm phim còn hạn chế, diễn viên rất vất vả nhưng vui lắm. Xong phim trở về nhà, tôi đen thui, gầy nhom. Cả nhà bảo tôi đen như khỉ. Nhưng tôi nghĩ phải như vậy mới đúng chất nhân vật. Đóng bà chủ tiệm máy cày mà trắng trẻo nõn nà, ăn mặc diêm dúa thì làm sao thuyết phục khán giả!".

Những ngày sống trong vòng tay hiền hòa của bà con Tây Nguyên, cô rất thích cảm giác đi giữa đồn điền cà phê, xem dân bản địa thu hoạch, phơi, rang và xay cà phê. Trương Ngọc Ánh mê vị cà phê Buôn Mê Thuột. Ngay cả những ly cà phê be bé ở quán nhỏ ven đường cũng mang sức hấp dẫn riêng mà những địa phương khác không có. Kết thúc vai diễn, nữ ngôi sao giống như phải lòng miền đất này, ấp ủ ý tưởng bỏ phố về quê lập nghiệp.

Nhan sắc ngọt ngào của cô ở thời điểm hiện tại

Trương Ngọc Ánh bộc bạch trên Ngoisao.net: "Tình yêu của Lan Anh dành cho Huy quá lớn và quá đẹp. Cô ấy là tiểu thư nhà khá giả, vậy mà dám vứt bỏ tất cả theo chồng đi xa, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cô ấy làm được như vậy bởi vì yêu chồng và tin vào khả năng của anh. Có lúc nhìn chồng nổi cơn gàn dở và chìm trong rượu, Lan Anh đơn độc, nhớ nhà, tự hỏi liệu mình có lựa chọn sai. Tôi từng đi qua cảm giác này trong những ngày đầu Nam tiến. Nhưng cuộc đời là vậy, có thăng trầm, thành bại. Tôi không trách cứ mà chỉ biết ơn. Mỗi điều xảy ra giúp tôi vững vàng và thêm trân quý bản thân cũng như mọi người".

Trước đó, trong dịp lễ 30/4 vừa qua, Anh Dũng đã khiến MXH xôn xao khi đăng bức ảnh nắm chặt tay Trương Ngọc Ánh để chính thức công khai hẹn hò. Trước khi quyết định công bố chuyện yêu đương, cặp đôi đã có thời gian dài hẹn hò và đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Đáng nói, gần đây, Trương Ngọc Ánh bất ngờ dính nghi vấn đã có tin vui với tình trẻ vì vóc dáng thay đổi là lạ, trông tròn trịa hơn hẳn.

Trước tin đồn rùm beng trên MXH, sáng 1/7, Trương Ngọc Ánh đã chính thức lên tiếng nói rõ thực hư. Nữ diễn viên phủ nhận tin tức mang bầu đang được lan truyền trên mạng xã hội. Cô cho biết lý do khiến vòng 2 lùm lùm trong bức ảnh chụp cùng hội bạn là do mặc đồ rộng. Đồng thời, Trương ngọc Ánh nhấn mạnh đó cũng không phải vóc dáng hiện tại của cô vì khoảnh khắc trên đã được chụp cách đây 1 năm.

Chuyện tình hiện tại của cô khiến khán giả vô cùng chú ý

Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới và được nhiều khán giả chúc phúc.

Ảnh: Tổng hợp