Chị em Á hậu Ngô Trà My cùng thân mẫu 'thượng lưu' sở hữu nhan sắc cực phẩm như nào?

Hậu trường 23/09/2021 23:17

Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của đại gia đình Á hậu Ngô Trà My khiến fan ngưỡng mộ.

Mới đây, hình ảnh của cặp chị em Á hậu đình đám showbiz Việt đã gây sốt MXH và nhận nhiều lời khen từ các fan hâm mộ nhan sắc Việt. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Á hậu Ngô Trà My đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng ảnh cùng em gái là Thanh Tú tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhan sắc cực phẩm của hai cô gái từng đoạt danh hiệu Á hậu cấp quốc gia nhanh chóng được dân mạng chú ý rầm rộ.

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Nhan sắc cực phẩm của hai nàng Á hậu và thân mẫu

Đính kèm ảnh, nàng Á hậu hài hước nói về số tuổi của mình và mẹ như sau:"Tháng 9 thật ý nghĩa vì còn là tháng sinh nhật của Mommy. Con gái mới tròn 19 tuổi còn má em 39 ạ".

Ngay khi bức ảnh lên sóng, dân mạng kháo nhau rằng nhan sắc của đại gia đình Á hậu đúng là không phải dạng vừa, mẹ cô cũng được khen là đài các và vô cùng sang trọng.

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Chị em Á hậu Ngô Trà My cùng thân mẫu 'thượng lưu' sở hữu nhan sắc cực phẩm như nào? - Ảnh 3

Ngô Trà My không tham gia các cuộc thi thế giới mà chọn chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình

Sau khi đăng quang, Á hậu Ngô Trà My không chọn cách chinh chiến trên đấu trường nhan sắc thế giới mà quyết định kết hôn và lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Chia sẻ với VietNamNet, nàng Á hậu xinh đẹp nói ông xã luôn bận rộn trong công việc nhưng gia đình đã thống nhất luôn dành bữa tối cho nhau, luôn đầy đủ thành viên trong gia đình. Cô hạnh phúc cho biết: "Con gái càng ngày càng lớn và bắt đầu đi học rồi, chỉ có thời gian bữa tối để ba mẹ trò chuyện cùng con, chia sẻ các vấn đề trong gia đình và khi đó mọi người sẽ gắn kết hơn. Và một điều mình yêu quý ở chồng là dù bận rộn nhưng lúc nào anh cũng đặt gia đình lên trên hết, dành thời gian cho mình và con, điều đó làm cho mình có niềm tin ở anh rất nhiều".

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Nhan sắc lộng lẫy của hai nàng Á hậu đình đám showbiz Việt

Ngô Trà My và Ngô Thanh Thanh Tú được xem là cặp chị em á hậu hiếm có trong showbiz Việt khi cùng lên ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cả hai đều “theo chồng dừng cuộc chơi” hơi sớm tuy nhiên cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của cả hai chị em hiện tại khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

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