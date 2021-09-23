'Bà trùm catwalk' Võ Hoàng Yến đá chân biến hình ở tư thế 'hiểm', xem mà đứng tim vì cái kết 'trớt quẻ'

Hậu trường 23/09/2021 09:42

Nhìn màn đá chân của Võ Hoàng Yến quả có 1-0-2.

Không để "thua chị kém em", mới đây siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã tung clip "đá chân biến hình" gây sốt thời gian qua trên MXH. Tuy nhiên xem kỹ đoạn video hình như có gì đó sai sai.

Cứ ngỡ đâu với đôi chân dài nhất nhì showbiz, mỹ nhân sẽ tung trend cực đỉnh, ai ngờ khi chứng kiến màn đá chân có 1-0-2 của cô ai nấy đều chưng hửng. Dân mạng "tức cái lồng ngực" bởi lẽ khi cô vừa xuất hiện trên clip, chuẩn bị đá chân thì màn hình đã chuyển sang màu đen và hiện lên dòng chữ: "Cảm ơn các bạn đã xem video".

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'Bà trùm catwalk' Võ Hoàng Yến đá chân biến hình ở tư thế 'hiểm', xem mà đứng tim vì cái kết 'trớt quẻ' - Ảnh 2

Màn đá chân có 1-0-2 của chân dài Võ Hoàng Yến

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Dân mạng tràn vào bình luận rôm rả

Trước đó, người đẹp sinh năm 1988 từng gây sốt MXH khi đăng tấm ảnh cô nắm chặt tay bạn trai. Đáng chú ý, trên cánh tay người này có rất nhiều hình xăm lớn. Một khán giả đã để lại bình luận: "Nhìn cánh tay là không ưa rồi".

Võ Hoàng Yến trả lời: "Cảm ơn nha, gì chứ nói câu đó em khoái lắm. Tự nhiên ưa người yêu em làm chi. Người yêu em, em ưa là được rồi".

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Võ Hoàng Yến khoe cánh tay bạn trai trước đó

Võ Hoàng Yến được coi là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1988 từng giành giải Vàng - Siêu mẫu Việt Nam 2008 và Á hậu 1 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009. Những năm gần đây, Võ Hoàng Yến luôn được các nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng, giao cho vị trí giám khảo hay HLV trong các cuộc thi về thời trang.

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Võ Hoàng Yến là chân dài catwalk 'đỉnh' nhất hiện nay

Hiện tại, clip đá chân "trớt quớt" của cô vẫn được dân mạng khen rầm rộ và được cho là đáng yêu nhất quả đất.

Ảnh: Tổng hợp

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