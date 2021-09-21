Danh hài Vân Sơn có gia thế 'không đùa được đâu'

Hậu trường 21/09/2021 15:34

Hiện thông tin về gia thế của danh hài Vân Sơn đang khiến khán giả quan tâm hết sức.

Tháng 4/1990, Vân Sơn theo gia định sang Mỹ và nhanh chóng nổi tiếng tại hải ngoại. Năm 1994, anh lập Trung tâm Vân Sơn vừa biểu diễn, vừa đào tạo ca sĩ, nghệ sĩ trong giới văn nghệ Việt Nam tại hải ngoại. Vài năm trước, danhn hài đình đám chăm chỉ về nước hoạt động. Anh còn xây dựng nhà hát riêng tại TPHCM. Dù gia đình có nhiều người nổi tiếng và giàu có nhưng gia thế của danh hài còn "bề thế" hơn nhiều những gì công chúng đã biết bấy lâu nay.

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Gia thế của Vân Sơn không phải dạng vừa

Trong đó, phải kể tới vợ chồng người em họ - là con của người cậu thứ 3 - Nguyễn Chánh Hồng, hiện đang sinh sống tại Houston, Mỹ, thuộc hàng tỷ phú người Việt ở xứ sở cờ hoa. Em rể nam nghệ sĩ hiện đang là chủ hệ thống nhà hàng nức tiếng ở Houston và cũng là chủ công ty sản xuất thực phẩm chế biến sẵn cho các nhà hàng, casino khắp nước Mỹ với hàng ngàn nhân viên. Ngoài ra, những ai yêu mến danh hài Vân Sơn có lẽ đều biết, cậu ruột anh chính là cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín và em họ của anh cũng là một tài tử cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh Việt - Johnny Trí Nguyễn.

Mới đây Vân Sơn đã tiết lộ thêm về gia thế “khủng” với người em rể đáng tự hào. Trong số những người thân của nam nghệ sĩ, phải kể tới vợ chồng người em họ là con của người cậu thứ ba.

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Vân Sơn trong clip chia sẻ mới nhất

Nghệ sĩ Vân Sơn chia sẻ trong clip: "Ai cũng biết, Nguyễn Chánh Tín là cậu út của Vân Sơn nhưng Nguyễn Chánh Tín chỉ đẹp trai trên phim ảnh thôi, còn ngoài đời là thua mấy cậu xa lắc. Cậu năm của Vân Sơn là ba của Nguyễn Chánh Trực (Charlie Nguyễn) và Nguyễn Chánh Trí (Johnny Trí Nguyễn). Cậu năm đờn ca ngon lành lắm.

Thời của mẹ Vân Sơn: cậu ba, cậu năm, cậu sáu và cậu Nguyễn Chánh Tín, ai cũng văn nghệ rất hay. Các cậu đẹp trai vô cùng. Năm 1960, cậu ba Nguyễn Chánh Hồng còn giành giải Lực sĩ đẹp nhất châu Á. Giờ cậu ba 87 tuổi rồi mà khỏe và tuyệt vời lắm”.

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Vân Sơn bên Nguyễn Chánh Tín

Cũng trong clip này, danh hài Vân Sơn ngồi trò chuyện cùng người em rể tên Tấn mà theo cách nói của danh hài là đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu. Em rể Vân Sơn kể: "Năm 1979 gia đình tôi có mặt ở Houston, Mỹ. Lúc đó Houston chỉ có 4,5 cái nhà hàng thôi. Đi ăn, thấy mình có cơ hội cao trong ngành nhà hàng.

Sau 2 năm, cả nhà đi làm thuê, làm mướn, dành dụm, gom được mười mấy ngàn đô rồi mướn nhà hàng của bác ca sĩ Song Ngọc. Mình mướn để thử thời vận chứ chưa có tiền sang lại nhưng chỉ trong 9 tháng mà được cộng đồng người Việt ủng hộ quá nên 1 năm sau là mở 1 nhà hàng kéo dài 10 năm.

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Hệ thống nhà hàng của người em rể danh hài nổi tiếng những ngày đầu thành lập
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Những năm gần đây, danh hài nổi tiếng chia sẻ nhiều hơn về chuyện gia đình. Ông có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã làm ngoài ngành giải trí. Mới đây anh tiết lộ về "gia tài lớn nhất" cuộc đời mình chính là hai cậu con trai. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình nam nghệ sĩ gắn bó bên nhau hơn 3 chục năm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh: Tổng hợp

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