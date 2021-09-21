Một 'danh hài' đình đám từng bị đồn vướng 'đỏ đen' sạt nghiệp, chia sẻ gây xót xa về cuộc sống hiện tại

Hậu trường 21/09/2021 11:28

Những chia sẻ mới nhất của danh hài này đang được khán giả quan tâm.

Bên cạnh những ồn ào về chuyện gia đình, con cái, danh hài Duy Phương gần đây cũng vấp phải phản ứng của cộng đồng mạng khi kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền cho mình. Ngoài những khán giả yêu thương và đồng cảm cho anh thì đa phần còn lại cho rằng anh là người lớn thì nên tự làm việc kiếm tiền chứ đừng nên ngửa tay xin thiên hạ.

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Duy Phương đã có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống hiện tại

Mới đây, trong chương trình Bếp Nhà Hè Phố , danh hài đình đám một thời đã có những chia sẻ gây xót xa về cuộc sống hiện tại. NS Duy Phương tâm sự về việc phải vay lãi để hoạt động kinh doanh: “Hồi xưa tôi hay nghe ông bà dặn làm ăn cẩn thận, không khéo đứng không vững đâu. Tôi nghe xong không tin, nghĩ làm gì có chuyện cái chân mình mà đứng không vững. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc tôi mới thấy chân mình bước đi không nổi, đứng không vững. Làm ăn thua lỗ, tôi đi không nổi, bước mà cứ như sắp sụp xuống. Điều này tôi đã trải qua và cảm nhận rõ rồi”.

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Duy Phương từng rất nổi tiếng trong thập niên trước

Ngoài ra, ông còn chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi bán quán nhậu“Chẳng hạn, một hôm có hai ông khách vào quán tôi uống bia. Tôi ngồi trong nhà thấy hai ông đó chửi bới loạn xạ. Nhân viên của tôi ra hỏi thì họ bảo quán tôi lừa gạt, treo đầu dê bán thịt chó, treo biển là quán Duy Phương mà không thấy Duy Phương đâu, muốn phá quán ngay lập tức. Tôi nghe vậy phải ra hỏi thăm, chào hỏi đàng hoàng. Họ biết nên không nói gì nữa, kêu hai chai bia, một đĩa đậu phộng nhỏ rồi đi về, làm tôi sững sờ. Tôi ngỡ ngàng vì hai người này uống có hai chai bia thôi mà chửi bới tùm lum, đòi Duy Phương phải ra tiếp đón. Tôi phát chán cuộc đời, bán được có hai chai bia mà cũng bị chửi bới, đe dọa này nọ. Nhưng tôi vẫn phải nhịn nhục chứ không dám cãi lại, cái gì cũng phải vâng vâng dạ dạ, ngậm ngùi”.

Tâm sự nghe xót xa nhất của Duy Phương là khi anh thốt lên: ”Lúc nào, tôi cũng làm con người ta chứ không làm bố người khác. Tôi làm việc, gặp những vị khách khó chiều, tôi cũng ngậm ngùi chịu nhục. Lấy tiền của người khác không đơn giản. Tôi phải chịu muôn vàn cay đắng, nhịn nhục mọi điều nên quán của tôi chưa bao giờ xảy ra đánh lộn hay có những tình huống khó kiểm soát”.

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Duy Phương thời còn trẻ

Duy Phương sinh năm 1953 ông là một trong những nghệ sĩ hài nổi đình đám trong thập niên 1990. Cùng với những cái tên như Hồng Tơ, Hồng Vân, Bảo Quốc, Bảo Chung… Duy Phương được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có phong cách hài Nam Bộ lưu diễn và ghi dấu ấn trên cả nước. Hiện tại, những chia sẻ của ông đang nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả từng hâm mộ.

Ảnh: Tổng hợp

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Mặc dù cư dân mạng từng cho rằng mối quan hệ của cả hai còn nhiều nghi vấn nhưng mới đây Duy Phước đã chia sẻ ảnh cũ đi ăn cùng ba Duy Phương một cách "khác thường".

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