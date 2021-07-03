Bị tố thờ ơ, không cho tiền báo hiếu bố, Duy Phước có động thái lạ với Duy Phương, CĐM nhắc nhở: 'Người cha xứng đáng'

Duy Phương từng là cây hài đình đám của miền Nam ở những thập niên trước, ông còn từng tấn công ra sân khấu ngoài Bắc và dành nhiều tình cảm của người hâm mộ. Tuy nhiên cuộc sống ở tuổi xế chiều của ông gặp khá nhiều khó khăn khi phải bươn chải để lo cái ăn hàng ngày.

Khán giả từng một phen rần rần vì màn đấu tố qua lại giữa ông và gia đình. Duy Phương cho rằng con cái không ai phụng dưỡng ông thậm chí là thờ ơ vô tâm quên đi chuyện báo hiếu cho người cha già. Thời điểm đó ông lên mạng khóc lóc hết sức thương tâm khiến khán giả không khỏi mủi lòng.