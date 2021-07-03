Bị tố thờ ơ, không cho tiền báo hiếu bố, Duy Phước có động thái lạ với Duy Phương, CĐM nhắc nhở: 'Người cha xứng đáng'

Mặc dù cư dân mạng từng cho rằng mối quan hệ của cả hai còn nhiều nghi vấn nhưng mới đây Duy Phước đã chia sẻ ảnh cũ đi ăn cùng ba Duy Phương một cách "khác thường".
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Duy Phương từng là cây hài đình đám của miền Nam ở những thập niên trước, ông còn từng tấn công ra sân khấu ngoài Bắc và dành nhiều tình cảm của người hâm mộ. Tuy nhiên cuộc sống ở tuổi xế chiều của ông gặp khá nhiều khó khăn khi phải bươn chải để lo cái ăn hàng ngày.
Khán giả từng một phen rần rần vì màn đấu tố qua lại giữa ông và gia đình. Duy Phương cho rằng con cái không ai phụng dưỡng ông thậm chí là thờ ơ vô tâm quên đi chuyện báo hiếu cho người cha già. Thời điểm đó ông lên mạng khóc lóc hết sức thương tâm khiến khán giả không khỏi mủi lòng.
Tuy nhiên bất ngờ thay, mới đây Duy Phước lại chia sẻ những hình ảnh đi ăn cùng bố vào 6 năm trước khiến khán giả vô cùng thích thú và dành tặng cho anh nhiều lời khen có cánh. Thậm chí có bạn còn vào comment: “Anh thương ba anh thì sau này con anh sẽ thương lại”.
Ngoài ra trước đó Duy Phước cũng đã giải thích dù có nhiều biến cố ồn ào xung quanh cuộc sống gia đình nhưng tình cảm anh dành cho ba là trọn vẹn và còn xem Duy Phương là người tri kỷ của cuộc đời mình.
Anh từng chia sẻ lên trang cá nhân nhận hết lỗi về mình và hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ cũng như có cái nhìn khách quan hơn để anh có thể tiếp tục trở lại sân khấu và cống hiến tiếng cười cho khán giả.