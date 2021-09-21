Đông Nhi - Ông Cao Thắng sắp có 'tin vui'?

Tuy nhiên, ngay sau đó nữ ca sĩ đã vội vàng đính chính để tránh hiểu lầm: "Hiểu lầm quá, Winnie chưa lên chức đâu nha cô chú ơi, do nóc nhà này (chỉ Winnie) năng lượng dữ quá nên được làm 'chị' trong gia đình thôi".

Mới đây, nữ ca sĩ Đông Nhi đã chia sẻ ảnh của cô công chúa nhỏ đáng yêu và viết kèm bài đăng: "Chị hai bây giờ ngồi xe thừa tay thừa chân quá rồi, nên phải vắt lên tém lại cho gọn á cô chú". Ngay lập tức, việc gọi cô bé bằng "chị hai" khiến dân mạng tò mò rằng phải chăng cặp đôi đình đám showbiz sắp đón thêm "tin vui". Dân mạng liền tràn vào tò mò: "Chị hai là sắp có em bé rồi", "Không lẽ sắp có tin vui", "Chúc mừng chị"...

Từ sau khi chính thức về chung một nhà với Ông Cao Thắng, Đông Nhi được nhà chồng yêu thương và cưng chiều hết mực. Trong mỗi dịp đặc biệt, Đông Nhi đều thể hiện sự hiếu thuận với mẹ chồng, nhìn khoảnh khắc mẹ Ông Cao Thắng cười tươi là biết hài lòng về cô con dâu thế nào rồi. Không chỉ bố mẹ Ông Cao Thắng, cô em gái của nam ca sĩ cũng rất quý mến chị dâu, thậm chí Ông Thoại Liên còn được nhận xét như "chị em song sinh" với Đông Nhi vì cả hai quá giống nhau.

Công chúa thiên thần nhỏ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Trong những năm tháng bên cạnh nhau, cả hai thường xuyên tay trong tay đi du lịch, tới nơi đâu, cũng ghi lại kỷ niệm đáng nhớ. Cả 2 vẫn luôn đồng hành cùng nhau từ những sân khấu lớn đến sân khấu nhỏ, từ guồng quay showbiz đến cuộc sống đời thường.

Trước đó, vào tháng 7/2019 Ông Cao Thắng chính thức cầu hôn Đông Nhi tại New York và nhận được cái gật đầu ngay lập tức của giọng ca “Bad Boy”: “Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời… Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu”.

Hạnh phúc của cặp đôi được cả showbiz ngưỡng mộ

Hiện tại, hạnh phúc của cặp đôi vẫn nhận nhiều sự ghen tị và cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ.

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