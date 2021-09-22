Được khen đẹp hơn 'đàn em' Hà Hồ khi livestream, 'chị đại' Trương Ngọc Ánh đáp trả như nào?

Nữ diễn viên Giã từ dĩ vãng vẫn khiến khán giả chú vì ngoại hình tăng cân trông thấy cùng biểu cảm gương mặt có phần đơ cứng, kém tự nhiên. Trương Ngọc Ánh không ăn mặc đơn giản khi xuất hiện trên livestream. Cô cũng chỉ trang điểm vô cùng nhẹ nhàng và rất Tây. Khi dân mạng hỏi khéo về việc tăng cân, cô đáp lại hài hước chứ không tỏ vẻ khó chịu.

Mới đây, nữ diễn viên đình đám thập niên trước đã có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Khi lên sóng, Trương Ngọc Ánh khoe nhan sắc lão hóa ngược và thần thái đỉnh cao.

Điều đáng chú ý là khi được khen đẹp hơn Hà Hồ, cô đã từ tốn đáp lại "Bạn quá khen mình". Câu trả lời khéo léo tránh đụng chạm của nữ diễn viên được khen là hết sức tinh tế.

Dân mạng thả bình luận, trong đó còn khen cô đẹp hơn Hà Hồ

Trước đó, trong dịp lễ 30/4 vừa qua, Anh Dũng đã khiến MXH xôn xao khi đăng bức ảnh nắm chặt tay Trương Ngọc Ánh để chính thức công khai hẹn hò. Trước khi quyết định công bố chuyện yêu đương, cặp đôi đã có thời gian dài hẹn hò và đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Đáng nói, gần đây, Trương Ngọc Ánh bất ngờ dính nghi vấn đã có tin vui với tình trẻ vì vóc dáng thay đổi là lạ, trông tròn trịa hơn hẳn.

Trước tin đồn rùm beng trên MXH, sáng 1/7, Trương Ngọc Ánh đã chính thức lên tiếng nói rõ thực hư. Nữ diễn viên phủ nhận tin tức mang bầu đang được lan truyền trên mạng xã hội. Cô cho biết lý do khiến vòng 2 lùm lùm trong bức ảnh chụp cùng hội bạn là do mặc đồ rộng. Đồng thời, Trương ngọc Ánh nhấn mạnh đó cũng không phải vóc dáng hiện tại của cô vì khoảnh khắc trên đã được chụp cách đây 1 năm.

Trương Ngọc Ánh hạnh phúc bên Anh Dũng

Sau khi lên tiếng giải thích, Trương Ngọc Ánh còn có thông báo đặc biệt liên quan đến chuyện con cái: "Có con là có phước, nên có là em báo tin vui ngay ạ. Cảm ơn các tình yêu luôn quan tâm".

Hiện tại, hình ảnh về buổi livestream của cô vẫn khiến dân mạng chú ý và thả comment nhiệt tình.

Ảnh: Tổng hợp