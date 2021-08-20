Hồ Ngọc Hà hành động 'ẩn' sau khi bị 'soi' theo dõi đàn em minh tinh?

Hậu trường 20/08/2021 14:39

Hồ Ngọc Hà đã có động thái khiến khán giả chú ý sau khi cô bị dân mạng phát hiện đang theo dõi đàn em Minh Hằng.

Việc Hồ Ngọc Hà theo dõi trang cá nhân của đàn em Minh Hằng bỗng dưng bị dân mạng chụp lại và chia sẻ. Tuy nhiên mới đây khi vào lại trang của cả hai thì đã không còn hiển thị đàn chị follow đàn em. Ngay sau khi phát hiện điều này, dân tình bàn tán xôn xao và cho rằng trước đó cả hai đã từng có hiểu lầm trong quá khứ thì việc Hồ Ngọc Hà unfollow đàn em cũng là điều dễ hiểu, chẳng có gì đáng bàn cãi.

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Hồ Ngọc Hà hành động 'ẩn' sau khi bị 'soi' theo dõi đàn em minh tinh? - Ảnh 2

Sau khi bị fan phát hiện follow Minh Hằng thì mới đây, trang Fanpage của Hà Hồ đã cho 'bay màu' tên tài khoản của đàn em

Fan đoán già đoán non chẳng biết do ca sĩ Đêm Nghe Tiếng Mưa hành động hay do admin của trang làm việc này. Tuy nhiên dù sao fan cũng đang bán tín bán nghi và ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai trong tương lai sẽ như nào sau động thái trên.

Trước đó, khi chương trình The Face mùa 2 chuẩn bị chọn ứng cử viên cho ghế nóng thì dân tình tá hỏa khi nghe tuyên bố râm ran cho rằng của Hồ Ngọc Hà nói về Minh Hằng rằng "Ai cũng được, trừ Minh Hằng". Sau đó, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã lên mạng khóc lóc cho rằng bị đàn chị "chèn ép". Hồ Ngọc Hà cũng đã lên tiếng phủ nhận điều này.

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Minh Hằng lên sóng livestream trong vụ lùm xùm chọn HLV ghế nóng The Face mùa 2 - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ: "Tôi luôn bị mang tiếng ác, tiếng giành giật. Nhưng nếu mọi người biết được câu chuyện đằng sau, mọi người sẽ biết tôi chưa bao giờ nói: Phải có tôi mà không có người khác. Tôi đã làm việc với nhiều các đàn anh, đàn chị và đàn em. Tôi không bao giờ dám nói hay đánh giá bất kỳ một nghệ sĩ nào, thành ra câu chuyện giành giật sẽ không bao giờ có. Tôi chỉ nói rằng: Hãy tạo cơ hội cho các bạn làm, và nếu muốn tôi làm thì tôi sẽ xuất hiện trong vai trò khách mời thôi".

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Hà Hồ và Minh Hằng từng có hiểu lầm khi The Face mùa 2 chuẩn bị diễn ra - Ảnh: Internet

Sau lùm xùm thì The Face mùa 2 Hà Hồ hay Minh Hằng đều không góp mặt mà thay vào đó là những HLV mới toanh và còn non trẻ về kinh nghiệm: Hoàng Thùy, Minh Tú, riêng Lan Khuê thì từng góp mặt trong mùa 1.

Trước khi xích mích xảy ra, cả hai từng rất thân thiết. Từng quay MV ca nhạc chung, xuất hiện trong nhiều khung ảnh. Thậm chí biểu hiện của cả hai đều khiến khán giả nghĩ rằng cặp chị em này rất yêu thương nhau. 

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Hồ Ngọc Hà hành động 'ẩn' sau khi bị 'soi' theo dõi đàn em minh tinh? - Ảnh 6

Hồ Ngọc Hà hành động 'ẩn' sau khi bị 'soi' theo dõi đàn em minh tinh? - Ảnh 7

Tình chị em của Hà Hồ và Minh Hằng trước vụ lùm xùm The Face mùa 2 - Ảnh: Internet

Hiện tại động thái Hà Hồ unfollow Minh Hằng trên MXH vẫn gây xôn xao và nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả hâm mộ.

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Từ khóa:   Minh Hằng Hồ Ngọc Hà Minh Hằng Hồ Ngọc Hà unfollow Minh Hằng

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