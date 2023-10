Dân tình hóng mòn mắt xem Jack có xuất hiện ở sân bay hay đã bị 'rớt đơn' Running Man?

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Running Man Vietnam chưa thể lên sóng đúng hẹn vào tháng 7 nhưng hứa hẹn sẽ trở lại cực bùng nổ vào tháng 9 tới. Được biết, toàn bộ ê-kíp sẽ thực hiện cách ly trước khi chính thức bước vào đợt quay hình chính thức tại Hàn.

Lan Ngọc và một số thành viên khác đã có mặt tại sân bay - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Ngô Kiến Huy và Jun Phạm ở sân bay - Nguồn ảnh: Yan/ Thể Thao & Văn Hóa

Trước đó, khi gõ tên của anh trên MXH đã không còn hiện ra trang cá nhân. Nam ca sĩ đã khóa hẳn trang Facebook. Dân mạng thi nhau tò mò rằng có thể nam thần tượng muốn yên ắng một thời gian, cũng có người cho rằng việc khóa trang MXH hay không đó là chuyện riêng của nghệ sĩ, không nên quá soi mói.

Ngoài ra, tối 10/8, Jack cũng đã xin lỗi công khai khán giả, đối tác, khách hàng trên trang cá nhân: "Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này".

Trước đó Jack đã khóa trang cá nhân và cũng từng xin lỗi khán giả về lùm xùm tình ái - Ảnh: Chụp màn hình

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào… Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Hiện tại, những ồn ào xung quanh nam ca sĩ hot nhất nhì Showbiz Việt này vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.