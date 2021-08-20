Dân tình hóng mòn mắt xem Jack có xuất hiện ở sân bay hay đã bị 'rớt đơn' Running Man?

Hậu trường 20/08/2021 09:57

Tối qua hình ảnh những nghệ sĩ nổi tiếng "chủ chốt" của Running Man mùa 2 đã lên đường đi Hàn. Điều khiến cư dân mạng bận tâm và tò mò chính là liệu Jack có còn giữ được "vé" trong chương trình hot nhất nhì Showbiz Việt nữa hay không?

Sau bao lùm xùm liên quan đến tình ái, khán giả hóng xem Jack có lên đường sang Hàn quay Running Man hay không. Thế nhưng theo các trang tin đã đăng ảnh thì dường như không có hình ảnh Jack xuất hiện ở sân bay.

Theo ghi nhận của Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tại sân bay, 8 thành viên: Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Thúy Ngân và Karik đã lần lượt có mặt theo từng nhóm nhỏ. 

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Jack vẫn chưa xuất hiện trong ống kính của các trang tin tại sân bay - Ảnh: Internet

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Running Man Vietnam chưa thể lên sóng đúng hẹn vào tháng 7 nhưng hứa hẹn sẽ trở lại cực bùng nổ vào tháng 9 tới. Được biết, toàn bộ ê-kíp sẽ thực hiện cách ly trước khi chính thức bước vào đợt quay hình chính thức tại Hàn.

Việc Jack không có mặt trong ống kính tại sân bay khiến fan lo lắng không ngớt. Dân tình vẫn đang hóng mòn mắt xem kết quả thế nào.

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Lan Ngọc và một số thành viên khác đã có mặt tại sân bay - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị
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Ngô Kiến Huy và Jun Phạm ở sân bay - Nguồn ảnh: Yan/ Thể Thao & Văn Hóa

Trước đó, khi gõ tên của anh trên MXH đã không còn hiện ra trang cá nhân. Nam ca sĩ đã khóa hẳn trang Facebook. Dân mạng thi nhau tò mò rằng có thể nam thần tượng muốn yên ắng một thời gian, cũng có người cho rằng việc khóa trang MXH hay không đó là chuyện riêng của nghệ sĩ, không nên quá soi mói.

Ngoài ra, tối 10/8, Jack cũng đã xin lỗi công khai khán giả, đối tác, khách hàng trên trang cá nhân: "Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này".

Dân tình hóng mòn mắt xem Jack có xuất hiện ở sân bay hay đã bị 'rớt đơn' Running Man? - Ảnh 4

Dân tình hóng mòn mắt xem Jack có xuất hiện ở sân bay hay đã bị 'rớt đơn' Running Man? - Ảnh 5

Trước đó Jack đã khóa trang cá nhân và cũng từng xin lỗi khán giả về lùm xùm tình ái - Ảnh: Chụp màn hình

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào… Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Hiện tại, những ồn ào xung quanh nam ca sĩ hot nhất nhì Showbiz Việt này vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

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Từ khóa:   Jack Jack Running Man Hàn Quốc

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