Hồ Ngọc Hà khoe ảnh bụng nét rãnh cơ, dân mạng cà khịa: ‘Bụng chị to hơn thì phải’ vì chi tiết này

Hậu trường 26/06/2021 13:43

Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà khi khoe ảnh tập thể dục đã bị cõi mạng soi ra chi tiết quên photoshop trong gương.

Hồ Ngọc Hà đang rất hạnh phúc bên Kim Lý. Cô vẫn ra album và ngất ngây trong tình yêu với chàng diễn viên điển trai. Sau khi sinh các thiên thần nhỏ, mới đây nữ hoàng Showbiz đã chia sẻ hình ảnh tập luyện thể dục để ngầm khẳng định mình đã lấy lại vóc dáng ban đầu.

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Sau khi sinh hai thiên thần nhỏ kháu khỉnh, Hồ Ngọc Hà đã khoe ảnh tập Yoga lên mạng - Ảnh: Internet

Những bức ảnh chia sẻ lên mạng khiến dân tình trầm trồ khi Hồ Ngọc Hà khoe phần bụng thon gọn, có rãnh cơ xuất hiện khá chuẩn và có vẻ đã được lập luyện rất kỹ thời gian trước đó.

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Khi nữ hoàng giải trí tập Yoga - Ảnh: Internet
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Và các 'thánh soi' đã bắt kịp khoảnh khắc 'eo hơi tròn' trong gương - Ảnh: Internet

Có vẻ nữ hoàng giải trí đã quên photoshop luôn phần hình ảnh trong gương nên các cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào nhìn vào điểm lạ trong tấm gương và cho rằng body thật của cô không được nuột cho lắm.

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Khán giả nhanh chóng phát hiện ra chi tiết lạ trong gương - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy body của Hồ Ngọc Hà tuy khá đẹp nhưng không hẳn là chuẩn từng mm vì vùng eo có xuất hiện đường cong hiện lên thấy rõ.

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Tuy nhiên ở các góc chụp khác, ca sĩ Đêm nghe tiếng mưa khoe body khá nuột nà và chuẩn mực - Ảnh: Internet

Cõi mạng nhanh chóng nghi vấn ca sĩ Đêm nghe tiếng mưa đã can thiệp photoshop nhưng quên chỉnh chút xíu trong gương. Tuy nhiên Hồ Ngọc Hà chứng tỏ bãn lĩnh đàn chị khi không phản ứng gắt mà chỉ cười thân thiện.

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Nữ hoàng giải trí đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại Hồ Ngọc Hà đang tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Fan đang mong chờ ngày cô trở lại showbiz vì đã quá lâu khán giả khát khao được nghe những bản tình ca mướt mát mà nữ ca sĩ thể hiện. Hy vọng sau khi sinh xong, nữ hoàng showbiz sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

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