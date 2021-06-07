Tiểu sử Hồ Ngọc Hà - Nữ hoàng giải trí được nhiều người mến mộ 

Còn bây giờ, công chúng quan tâm còn hơn thế nữa. Bởi cô là một trong số ít người nổi tiếng có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz và luôn biết cách giữ nhiệt cho tên tuổi của mình, lại có gia đình hạnh phúc cùng với anh chàng diễn viên Kim Lý điển trai, giàu có và có cặp song sinh đáng yêu vạn người mê.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đón 2 con song sinh chào đời vào ngày 4/11/2020, đặt tên là Leon và con gái tên Lisa. Mỗi một bức ảnh mà Hồ Ngọc Hà chia sẻ về 2 con đều nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nếu như lúc người ta quan tâm là vì cô là một nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, thành công trong nhiều lĩnh vực như ca sĩ, người mẫu, diễn viên…

Cô nàng cũng có kinh nghiệm sống khá phong phú khi có một thời gian dài sống tại Huế, sau đó, từ năm 16 tuổi học và làm việc tại Hà Nội. Từ năm 19 tuổi cho đến nay Hồ Ngọc Hà sống và làm việc tại Tp.HCM cùng gia đình. Vì sống ở nhiều vùng nên cô có thể nói sành sỏi ba giọng Bắc, Trung, Nam.

Hồ Ngọc Hà tên thật là Hồ Thị Ngọc Hà, cô có biệt danh là Hồ An Tây, sinh ngày 25/11/1984, tại An Cựu, Huế. Nguyên quán ở Quảng Bình, Việt Nam. Cô sinh gia trong một gia đình viên chức nhà nước, bố mẹ đều làm việc ở ngân hàng. Dường như cô đặc biệt được ông trời ưu ái khi sở hữu được gương mặt rất tây từ ông nội là người Pháp. Chính điều này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác ngay lần đầu tiên khi gặp.

Hồ Ngọc Hà được nhiều công ty giải trí săn đón

Ngay ở cái tuổi 15, cô đã được nhiều công ty giải trí săn đón, mời gọi tham gia làm người mẫu và đóng quảng cáo. Với lợi thế về sắc vóc, ngôn ngữ vùng miền cô nhanh chóng trở thành người mẫu nổi tiếng. Sau đó, lấn sang lĩnh vực diễn xuất và vô cùng thành công trong ca hát.

Nếu như các ca sĩ cùng thời ghi dấu ấn với giọng ca trong trẻo, êm, ấm dễ đi vào lòng người thì Hồ Ngọc Hà lại hoàn toàn khác biệt. Cô sở hữu chất giọng mezzo alto (nữ trung trầm) với độ khàn, mộc độc đáo, có đặc trưng riêng. Vì vậy, trong lĩnh vực âm nhạc cô tự gây dựng cho mình một đế chế riêng, không dập khuôn, luôn mới mẻ.

Do đó, qua năm tháng, cô trở thành cái tên đắt giá cho những gameshow ca nhạc, thời trang đình đám, đồng thời cũng là gương mặt được săn đón của các nhãn hiệu đẳng cấp. Từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay, Hồ Ngọc Hà là cái tến chưa bao giờ bị lãng quên, ngay cả khi cô dưỡng thai và sau sinh bận rộn chăm sóc con nhỏ.

Sự nghiệp của “Nữ Hoàng Giải Trí” Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà bước vào showbiz khi chỉ mới 15 tuổi, cô tạo được tiếng vang lớn với giải nhì Siêu mẫu Hà Nội, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu châu Á. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà trở thành cái tên vàng trên sàn catwalk. Bên cạnh đó cô cũng thử sức với vai trò diễn viên trong một số bộ phim như Hoa cỏ may, 39 độ yêu và Chiến dịch trái tim bên phải…

Đang trong đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, Hồ Ngọc Hà lại có một quyết định vô cùng táo bạo chuyển hướng chuyển sang hoạt động nghệ thuật âm nhạc.

Thời gian đầu, Hồ Ngọc Hà cũng gặp rất nhiều trở ngại khi đi hát, nhiều người tẩy chay vì chê giọng hát của cô yếu, thiếu nội lực. Sau này, trải qua cuộc phẫu thuật khối u trong thanh quản, Hồ Ngọc Hà lột xác ngoạn ngục. Vẫn chất giọng khàn đặc trưng ấy, nhưng cao hơn. Cộng với việc thông minh trong việc sử lý thanh nhạc nên cô đã có những bài hát HIT đình đám như Cả một trời thương nhớ, Em muốn anh đưa em về, Sợ, Giá như mình đã bao dung… Từ đây, khán giả đã có một cái nhìn khác về Hồ Ngọc Hồ, cô đã thoát khỏi được mác danh “Người đẹp hát”.

Hồ Ngọc Hà rất thành công trong lĩnh vực ca hát và người mẫu

Hiện nay, công chúng và giới chuyên môn cũng phải công nhận Hồ Ngọc Hà sở hữu giọng khàn đặc trưng. Đây cũng là điểm đặc biệt ở cô. Chỉ cần cô cất tiếng hát là sẽ nhận ra ngay. Vì âm nhạc là đam mê nên cô nàng chịu khó đầu tư, cô tham gia các khóa đào tạo bài bản nên cách xử lý thanh nhạc và biểu diễn trên sân khấu trở nên vô cùng chuyên nghiệp. Do đó, cô nhận được không ngớt lời khen về chất giọng đặc biệt, vũ đạo tốt.

Đầu tư một cách nghiêm túc, cống hiến hết mình nên cô nàng cũng nhận được một loạt các giải thưởng danh giá như: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Giải Nữ Ca Sĩ Cống Hiến 2007, Giải Album vàng… Hơn thế nữa, trong chương trình Liên hoan bài hát châu Á ở Hàn Quốc, Hồ Ngọc Hà thể hiện xuất sắc với phần trình diễn bài hát My apology (Xin hãy thứ tha). Phần trình này đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong lòng khán giả, đồng thời đánh bại nhiều đối thủ nặng ký từ các nước bạn. Trước đó chưa một ca sĩ Việt nào làm được như vậy.

Nhiều năm trong hoạt động làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên, Hồ Ngọc Hà cũng được đánh giá cao về mặt chuyên môn, phong cách thời trang, cũng như cách ứng xử thông minh. Vì vậy, cô đã trở thành cái tên đầy quyền lực trong hàng ghế giám khảo, huấn luyện viên trong các gameshow âm nhạc, thời trang lớn.

Tên tuổi của Hồ Ngọc Hà chưa từng mờ nhạt dù bận chăm con nhỏ

Đặc biệt trong chương trình Gương Mặt Thương Hiệu, suốt các tập phát sóng Hồ Ngọc Hà luôn thể hiện được khả năng chuyên môn, phong cách thời gian ấn tượng và cách xử lý tình huống thông minh. Hồ Ngọc Hà đã giúp Phí Phương Anh đăng quang Quán quân The Face phiên bản Việt 2016.

Mặc dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng đi kèm bên lề Hồ Ngọc Hà là không ít những thị phi. Ồn ào nhất là chuyện tình chân dài Hồ Ngọc Hà với các đại gia. Tuy nhiên dù có bao nhiều lời đồn đoán, áp bức dư luận thì Hồ Ngọc Hà chỉ giữ im lặng. Chỉ có những người được cho là người tình của cô, là nạn nhân trong những đồn đoán lên tiếng. Họ luôn dành những lời có cánh, đứng ra bao bọc, che chở cho cô trong mọi tình huống.

Gia đình hạnh phúc viên mãn bên diễn viên Kim Lý

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Cường Đôla thì hiện tại Hồ Ngọc Hà đã tìm được một nửa mới của riêng mình. Cô nàng đang hạnh phúc bên Kim Lý. Từ việc bị hoài nghi khi quen nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã kết lại chặng đường 3 năm yêu nhau bằng một cặp song sinh kháu khỉnh. Họ cũng đã đăng ký kết hôn đầu năm 2020.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý gặp gỡ nhau khi cả hai hợp tác chung MV “Cả một trời thương nhớ” vào năm 2017. Khi quen nhau, cả hai đều dính nhiều tin đồn không hay. Nhiều người cho rằng Kim Lý quen Hồ Ngọc Hà vì sự nổi tiếng của cô. Từ việc bị hoài nghi, cặp đôi dần khiến công chúng ngưỡng mộ vì tình yêu dành cho nhau, thường xuyên đăng ảnh đi du lịch, gặp mặt hai bên gia đình. Từ ngày có cặp sinh đôi đáng yêu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên đăng những khoảnh khắc đáng yêu của hai con lên trang cá nhân. Những khoảnh khắc này nhận được sự yêu thích của người hâm mộ.

Hiện tại Hồ Ngọc Hà đang hạnh phúc viên mãn bên Kim Lý

Hiện nay, ngoài gia đình Lý Hải - Minh Hà thì gia đình Hà Hồ và Kim Lý cũng là một trong những gia đình đáng ngưỡng mộ trong Showbiz Việt.

Qua đây có thể thấy được tiểu sử Hồ Ngọc Hà dù còn có nhiều thị phi nhưng phải công nhận cô là người phụ nữ vô cùng thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Mỗi một hình ảnh, khoảnh khắc có sự xuất hiện của cô luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Dù bận bịu chăm con, ít tham gia các hoạt động showbiz nhưng sức nóng của cô chưa bao giờ giảm.