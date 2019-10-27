Quang Linh – Hồ Ngọc Hà 'kẻ tung, người hứng' trên ghế nóng 'Gương mặt thân quen 2019'

Sau 6 mùa thành công với những quán quân tài năng như Khởi My, Hoài Lâm, Thanh Duy, Duy Khánh… mùa 7 của Gương mặt thân quen đã chính thức trở lại với format hấp dẫn và kịch tích hơn.

Mùa giải năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa 3 thí sinh trong các mùa cũ (Allstar) và 3 thí sinh mới (Newface) là những gương mặt trẻ triển vọng của showbiz Việt. Sự cạnh tranh giữa người cũ và mới sẽ tạo nên một thế cuộc khác biệt hoàn toàn cho chương trình năm nay. Gương mặt thân quen 2019 sẽ kịch tính hơn bao giờ hết với những đêm thi chủ đề mang tính đối kháng giữa 2 team Allstar và Newface, thể hiện sự cạnh tranh giữa 2 đội cũng như mang đến những màn kết hợp đầy màu sắc. Hồ Ngọc Hà trở thành giám khảo chương trình 'Gương mặt thân quen 2019' Vị giám khảo mới toanh, lần đầu xuất hiện trong chương trình Gương mặt thân quen mùa thứ 7 gọi tên Hồ Ngọc Hà. Được mệnh danh là “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, bất kì sản phẩm/hoạt động âm nhạc nào của nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả.

Nhờ thành công trong lĩnh vực âm nhạc cũng như người mẫu trước đó, Hồ Ngọc Hà là cái tên được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn trở thành giám khảo, huấn luyện viên của nhiều chương trình ăn khách và có rating cao. Cá tính, thẳng thắn, hài hước và sang trọng, Hồ Ngọc Hà sẽ là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong Gương mặt thân quen 2019. Quang Linh sẽ là vị giám khảo tiếp theo trong 'Gương mặt thân quen 2019' Nếu là fan trung thành của Gương mặt thân quen, khán giả sẽ không thể nào quên được vị giám khảo hài hước, vui tính Quang Linh. Và trong mùa thứ 7 năm nay, nam ca sĩ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, có những màn tương tác với Hồ Ngọc Hà tạo nên một gameshow đầy thú vị cũng như để tìm ra quán quân mới.

Bên cạnh đó, Quang Linh cũng được xem là tượng đài âm nhạc thu hút những khán giả trung niên. Với kiến thức âm nhạc sâu rộng cùng cách nói chuyện, nhận xét tinh tế nhưng cũng không kém phần “chặt chém” hài hước, giọng ca quê Quảng Trị chắc chắn sẽ mang đến những tiếng cười ý nhị cho khan giả. Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt, kết hợp cùng các thí sinh, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và tiếng cười cho khán giả xuyên suốt đêm thi. Tập đầu tiên của Gương mặt thân quen 2019 chính thức lên sóng vào thứ 7, ngày 2/11/2019.

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