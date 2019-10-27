Quang Linh – Hồ Ngọc Hà 'kẻ tung, người hứng' trên ghế nóng 'Gương mặt thân quen 2019'

Tin tức giải trí 27/10/2019 10:42

Sau 6 mùa thành công với những quán quân tài năng như Khởi My, Hoài Lâm, Thanh Duy, Duy Khánh… mùa 7 của Gương mặt thân quen đã chính thức trở lại với format hấp dẫn và kịch tích hơn.

Mùa giải năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa 3 thí sinh trong các mùa cũ (Allstar) và 3 thí sinh mới (Newface) là những gương mặt trẻ triển vọng của showbiz Việt. Sự cạnh tranh giữa người cũ và mới sẽ tạo nên một thế cuộc khác biệt hoàn toàn cho chương trình năm nay. Gương mặt thân quen 2019 sẽ kịch tính hơn bao giờ hết với những đêm thi chủ đề mang tính đối kháng giữa 2 team Allstar và Newface, thể hiện sự cạnh tranh giữa 2 đội cũng như mang đến những màn kết hợp đầy màu sắc.

Quang Linh – Hồ Ngọc Hà 'kẻ tung, người hứng' trên ghế nóng 'Gương mặt thân quen 2019' - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà trở thành giám khảo chương trình 'Gương mặt thân quen 2019'

Vị giám khảo mới toanh, lần đầu xuất hiện trong chương trình Gương mặt thân quen mùa thứ 7 gọi tên Hồ Ngọc Hà. Được mệnh danh là “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, bất kì sản phẩm/hoạt động âm nhạc nào của nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả.

Nhờ thành công trong lĩnh vực âm nhạc cũng như người mẫu trước đó, Hồ Ngọc Hà là cái tên được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn trở thành giám khảo, huấn luyện viên của nhiều chương trình ăn khách và có rating cao. Cá tính, thẳng thắn, hài hước và sang trọng, Hồ Ngọc Hà sẽ là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong Gương mặt thân quen 2019.

Quang Linh – Hồ Ngọc Hà 'kẻ tung, người hứng' trên ghế nóng 'Gương mặt thân quen 2019' - Ảnh 2
Quang Linh sẽ là vị giám khảo tiếp theo trong 'Gương mặt thân quen 2019'

Nếu là fan trung thành của Gương mặt thân quen, khán giả sẽ không thể nào quên được vị giám khảo hài hước, vui tính Quang Linh. Và trong mùa thứ 7 năm nay, nam ca sĩ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, có những màn tương tác với Hồ Ngọc Hà tạo nên một gameshow đầy thú vị cũng như để tìm ra quán quân mới.

Bên cạnh đó, Quang Linh cũng được xem là tượng đài âm nhạc thu hút những khán giả trung niên. Với kiến thức âm nhạc sâu rộng cùng cách nói chuyện, nhận xét tinh tế nhưng cũng không kém phần “chặt chém” hài hước, giọng ca quê Quảng Trị chắc chắn sẽ mang đến những tiếng cười ý nhị cho khan giả.

Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt, kết hợp cùng các thí sinh, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và tiếng cười cho khán giả xuyên suốt đêm thi. Tập đầu tiên của Gương mặt thân quen 2019 chính thức lên sóng vào thứ 7, ngày 2/11/2019.

The Voice Kids công bố nhầm quán quân: MC Nguyên Khang bị chỉ trích dữ dội, nghi vấn sắp xếp kết quả lộ liễu

The Voice Kids công bố nhầm quán quân: MC Nguyên Khang bị chỉ trích dữ dội, nghi vấn sắp xếp kết quả lộ liễu

Rất nhiều khán giả bức xúc lên tiếng chỉ trích MC Nguyên Khang và chương trình Giọng hát Việt nhí vì sự cố đọc nhầm tên quán quân tại đêm chung kết.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Quang Linh Gương mặt thân quen 2019

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh