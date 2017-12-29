Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi diện trang phục bốc lửa, nhảy táo bạo tại đêm chung kết cuộc thi The Beauty 2017.
Tối qua (28/12), chung kết cuộc thi The Beauty 2017 đã diễn ra tại Hà Nội với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám trong showbiz Việt như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Hương Tràm…
Khán giả đã được thưởng thức những phần trình diễn chất lượng, đẳng cấp của các ca sĩ tên tuổi. Trong đó đáng chú ý nhất là phần thể hiện sôi động và nóng bỏng của giọng ca Cả một trời thương nhớ.
Cặp đôi đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau trong dịp Noel tại "xứ sở mộng mơ".
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