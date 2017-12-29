Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh

Tin tức giải trí 29/12/2017 15:42

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi diện trang phục bốc lửa, nhảy táo bạo tại đêm chung kết cuộc thi The Beauty 2017.

Tối qua (28/12), chung kết cuộc thi The Beauty 2017 đã diễn ra tại Hà Nội với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám trong showbiz Việt như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Hương Tràm…

Khán giả đã được thưởng thức những phần trình diễn chất lượng, đẳng cấp của các ca sĩ tên tuổi. Trong đó đáng chú ý nhất là phần thể hiện sôi động và nóng bỏng của giọng ca Cả một trời thương nhớ.

Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà nổi bật với sắc đỏ tại đêm chung kết cuộc thi The Beauty 2017 - Ảnh: aFamily
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 2
Sau khi thể hiện hàng loạt ca khúc nhẹ nhàng như: Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ...
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 3
... "Nữ hoàng giải trí" làm nóng sân khấu khi cởi phăng áo khoác và thể hiện các bài hát sôi động - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 4
Cô nàng khiến khán giả toát mồ hôi khi diện trang phục mỏng tang, ngắn cũn thế này - Ảnh: aFamily
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 5
Nữ ca sĩ khoe trọn đôi chân dài hút mắt cùng vòng 1 nóng bỏng - Ảnh: aFamily
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 6
Bên cạnh đó, những động tác vũ đạo vô cùng táo bạo khiến phần trình diễn của Hà Hồ thêm thu hút - Ảnh: aFamily
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 7
Hương Tràm khiến khán giả thổn thức khi thể hiện thành công ca khúc Em gái mưa - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 8
Noo Phước Thịnh nhận được nhiều tình cảm của khán giả Hà Nội - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh - Ảnh 9
Tuấn Hưng lịch lãm khi góp mặt tại đêm chung kết cuộc thi The Beauty 2017 - Ảnh: Internet
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Lộ hình ảnh cặp đôi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ đón Giáng sinh ở Đà Lạt

Cặp đôi đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau trong dịp Noel tại "xứ sở mộng mơ".

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà hồ ngọc hà nóng bỏng Tuấn Hưng hương tràm Noo Phước Thịnh The Beauty 2017

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