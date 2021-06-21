Hồ Ngọc Hà mừng sinh nhật Subeo tròn 11 tuổi: "Sợ con nghĩ mẹ bận hai em không tổ chức nên mẹ lại chơi lớn"

Mọi năm, sinh nhật anh hai Subeo luôn được Hồ Ngọc Hà tổ chức hoành tráng, năm nay vì ảnh hưởng dịch bệnh nên bữa tiệc được tổ chức ấm áp tại gia nhưng vẫn đầy bất ngờ cho cậu cả. Trên trang các nhân, bà mẹ ba con chia sẻ những dòng cảm xúc nhân ngày con trai cưng bước sang tuổi mới. Cô tâm sự niềm vui cùng sự nôn nóng để đón Subeo chào đời vào 11 năm trước:

“Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ. Giờ này 11 năm trước mẹ thật sự hồi hộp chờ đợi chào đón con với mọi bỡ ngỡ của lần đầu tiên làm mẹ. Thành thanh niên rồi đó, mong con thêm mạnh mẽ, và luôn giữ trái tim ấm áp với mọi người như thế nhé. Cứ nghĩ dịch thì thôi không bày vẽ gì nhiều, mà sợ con vô tình nghĩ mẹ bận hai em không tổ chức như mọi năm nên mẹ lại làm tới, chơi lớn cùng lên ý tưởng và nhờ cô trang trí "nhè nhẹ" làm con bất ngờ ngay tại nhà. Xin được cảm ơn mọi lời chúc đến Subeo (Henry)”.