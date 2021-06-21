Hồ Ngọc Hà mừng sinh nhật Subeo tròn 11 tuổi: "Sợ con nghĩ mẹ bận hai em không tổ chức nên mẹ lại chơi lớn"

Sao Việt 21/06/2021 22:06

Tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu cả Subeo, Hồ Ngọc Hà không quên nhắn gửi lời yêu thương đến con trong ngày đặc biệt.

Mọi năm, sinh nhật anh hai Subeo luôn được Hồ Ngọc Hà tổ chức hoành tráng, năm nay vì ảnh hưởng dịch bệnh nên bữa tiệc được tổ chức ấm áp tại gia nhưng vẫn đầy bất ngờ cho cậu cả. Trên trang các nhân, bà mẹ ba con chia sẻ những dòng cảm xúc nhân ngày con trai cưng bước sang tuổi mới. Cô tâm sự niềm vui cùng sự nôn nóng để đón Subeo chào đời vào 11 năm trước:

Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ. Giờ này 11 năm trước mẹ thật sự hồi hộp chờ đợi chào đón con với mọi bỡ ngỡ của lần đầu tiên làm mẹ. Thành thanh niên rồi đó, mong con thêm mạnh mẽ, và luôn giữ trái tim ấm áp với mọi người như thế nhé. Cứ nghĩ dịch thì thôi không bày vẽ gì nhiều, mà sợ con vô tình nghĩ mẹ bận hai em không tổ chức như mọi năm nên mẹ lại làm tới, chơi lớn cùng lên ý tưởng và nhờ cô trang trí "nhè nhẹ" làm con bất ngờ ngay tại nhà. Xin được cảm ơn mọi lời chúc đến Subeo (Henry)”.

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'Anh hai hơi ngạc nhiên chút xíu, chỉ mấy tiếng không xuống nhà là đã có nguyên một sân chơi màu xanh rồi', Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ
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'Hà hạnh phúc và tự hào khi có Subeo là một chàng trai ấm áp, không nghịch quá, không hiếu thắng quá và người lại rất biết lắng nghe'

Bà ngoại Subeo cũng tâm sự: "Cả nhà tất bật chuẩn bị cho sinh nhật anh ấy, may có tý không gian hài hoà nên trông cũng nhẹ nhàng lung linh phết... Một chùm bóng bay đã tuột khỏi trần bay cao trên nền trời xanh trông cũng đẹp. Đang vui vẻ hứng khởi mặc cả áo quần đẹp nhảy luôn xuống hồ bơi. Đúng, không đâu bằng nhà".

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Đại gia đình đoàn tụ đông vui
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Subeo hạnh phúc đón tuổi mới bên mẹ Hà và Kim Lý

Dù được tổ chức “nhẹ nhàng” tại gia, nhưng Subeo vẫn hưởng trọn niềm vui cùng tình yêu thương ấm áp của cả gia đình. Chẳng phải bữa tiệc xa hoa, hoành tráng ở những nơi sang chảnh, đây là khoảnh khắc gia đình đoàn tụ bên nhau, cùng ăn uống nói cười và gửi đến Subeo những món quà, lời chúc tốt đẹp nhất.

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Các bé cùng nhau ăn uống vui vẻ
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Cậu thanh niên của mẹ Hà hớn hở khi được nhận quà
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Khoảnh khắc thân mật của ba cha con sau bữa tiệc
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Nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cậu bé

Subeo tên thật Nguyễn Quốc Hưng, là con trai của “đại gia phố núi” Cường Đôla và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Hiện cậu bé đang học tập tại một ngôi trường quốc tế, với mức học phí 300 triệu đồng/năm. Chương trình học bằng tiếng Anh, chú trọng phát triển nhiều kỹ năng mềm... Do đó, Subeo giao tiếp tiếng Anh rất tốt.

Ảnh: FBNV

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