Nối gót Angela Phương Trinh, Lê Bê La 'bênh chằm chặp' giun đất chữa COVID-19, lớn tiếng khẳng định: 'Mấy người chửi bới ít nhất 99% chưa dùng'

Hậu trường 20/08/2021 10:47

Nối gót mỹ nhân Angela Phương Trinh, Lê Bê La vừa lên MXH quảng bá giun đất khiến dân mạng hơi khó hiểu.

Giữa mùa dịch bệnh đang căng thẳng, một số mỹ nhân VBiz chẳng biết bị hack trang cá nhân hay cố tình quảng bá lại cứ mang nội dung địa long và COVID-19 xào tới xào lui khiến dân tình vô cùng khó hiểu.

Nói gót mỹ nhân thảm đỏ Angela Phương Trinh, mới đây Lê Bê La cũng đã tung hứng và quảng bá về địa long trên MXH, cô viết: "Mình biết có loại thuốc tốt mà không nói thấy mình có lỗi. Sợ người ta cười chê mà phớt lờ việc có thể giúp ai đó qua cơn nguy kịch thì thấy mình hèn quá, nên thôi ai cười kệ họ, phạt thì chịu, cứ phải nói thôi".

Lê Bê La còn nhấn mạnh rằng 99% người chửi bới là chưa dùng: "Để ý mấy người chê cười, chửi bới thấy ít nhất 99% là chưa dùng, nhưng không biết có gì ám thị mà chửi ghê quá, chắc dịch áp lực người ta có chỗ xả nên xả nhiệt tình ghê. Không loại trừ có những người cố tình tạo dư luận xấu về Địa Long vì mục đích nào đó".

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Bài đăng về địa long gây xôn xao MXH của Lê Bê La - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào phản ứng. Tuy nhiên, bên dưới bài đăng nữ diễn viên còn bonus thêm rằng: "Tôi mong cứu người hơn là làm hại ai đó".

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Cô còn nói thêm rằng 'mong cứu người' dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình
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Một dân mạng bức xúc phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, không chỉ riêng Lê Bê La, để chứng minh Địa Long (tức giun đất) có thể chữa được COVID-19, Angela Phương Trinh cũng đã quảng bá trên trang cá nhân: "Trong đại dịch Covid-19 này, Địa Long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do Covid-19 gây ra, mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm Covid-19". Cô còn đính kèm link bán thuốc vào bài đăng của mình.

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Bài đăng quảng bá địa long của Angela Phương Trinh cũng gây ồn ào trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan tới vấn đề trên, tờ Thanh Niên đưa tin, tháng 5/2021, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 2 tài khoản Facebook vì chia sẻ bài viết về "thuốc Địa Long" có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt Covid-19. Cơ quan chức năng cho biết, những tài khoản này đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15 ban hành ngày 3/2/2020 của Chính phủ, bị phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng.

Báo Người Lao Động cũng thông tin thêm, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhanh chóng xác minh thông tin, trao đổi với phòng nghiệp vụ thuộc với Sở y tế tỉnh về phác đồ điều trị bệnh Covid-19.

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 Lê Bê La khiến cư dân mạng phản ứng kịch liệt - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại bài đăng quảng bá địa long của Lê Bê La vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19

Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả rùng mình tuyên bố giun... chữa COVID-19

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Angela Phương Trinh liên tục quảng bá bài thuốc chữa COVID-19 từ giun đất khiến khán giả phản ứng kịch liệt.

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Từ khóa:   COVID-19 Lê Bê La quảng bá địa long giun đất

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