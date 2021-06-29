Sau công khai với tình trẻ kém 14 tuổi, Trương Ngọc Ánh lộ bụng to bất thường khiến cư dân mạng ngạc nhiên: 'Giống có baby'

Hậu trường 29/06/2021 15:39

Trong một tấm ảnh được Hà Kiều Anh chia sẻ trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh lộ bụng to bất thường khiến khán giả nghi ngờ cô đang mang thai.

Nữ diễn viên đình đám một thời Trương Ngọc Ánh đang có những tháng ngày hạnh phúc bên tình trẻ kém 14 tuổi Anh Dũng. Cô và người tình luôn khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau khiến người xem vô cùng ngưỡng mộ. Mặc những lời bàn tán xung quanh thì đa phần khán giả cho rằng mối tình “chị em” này cũng rất xứng đôi vừa lứa. Anh Dũng cũng từng chia sẻ rằng: “Tôi yêu và hiểu Trương Ngọc Ánh” càng khiến mọi người tin tưởng vào tình yêu của cả hai.

Mới đây trong một bức ảnh do hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ lên trang cá nhân có mặt của Trương Ngọc Ánh, diễn viên Anh Dũng và một số người bạn thì cộng đồng mạng đã phát hiện ra ngay điểm bất thường trong tấm ảnh. Trong hình, nữ diễn viên "Giã từ dĩ vãng" mặc áo thun trắng và quần đen tuy nhiên khi nhìn vào phần eo của cô thì to bất thường. Phần bụng nhô lên phía trước dưới lớp áo thun có thể thấy rõ mồn một trên bức ảnh. 

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Bức ảnh được Hà Kiều Anh chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhìn kỹ vào phần eo của nữ diễn viên có thể thấy bụng to bất thường - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều cư dân mạng cũng đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường này và vào comment rằng: “Ảnh này thấy bạn Trương Ngọc Ánh lạ quá”, “Ơ chị Ánh có em bé đúng không ạ?”...

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Khán giả ngay lập tức vào comment vì thấy điểm 'lạ' trong bức ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Sau nghi vấn trên, khán giả lại tiếp tục đặt ra câu hỏi liệu cha đứa bé có phải là của diễn viên Anh Dũng khi cả hai đã từng công khai hẹn hò và nam diễn viên còn khoe cả ảnh tình tứ của cặp đôi lên trang cá nhân trước đó.

Cụ thể, sáng ngày 30/4 Anh Dũng đăng bức ảnh nắm tay Trương Ngọc Ánh và chia sẻ: “Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản” như nói cho cả thiên hạ biết về mối tình “chị em” của mình. Dù nhiều lời bàn tán xôn xao những có vẻ anh không hề quan tâm mà còn cho rằng mình yêu thật  và không hề dùng chuyện tình cảm để hâm nóng tên tuổi.

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Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn tay trong tay ở các sự kiện lẫn ngoài đời - Ảnh: Internet
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Trương Ngọc Ánh từng có thời gian mặn nồng bên phi công trẻ Kim Lý - Ảnh:Internet
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Cô và chồng cũ Trần Bảo Sơn từng vướng nghi vấn chỉ là một hợp đồng hôn nhân sau khi chia tay - Ảnh: Internet

Riêng phần Trương Ngọc Ánh sau khi ly hôn chồng cũ là Trần Bảo Sơn và chia tay mối tình với phi công trẻ Kim Lý thì hiện tại cô đang tay trong tay cùng Anh Dũng có vẻ rất hạnh phúc. Hiện tại nghi vấn mang thai chỉ do cư dân mạng tự dự đoán thông qua bức ảnh. Trương Ngọc Ánh vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

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Kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn cũng kín đáo hơn trong việc chia sẻ đời tư tình cảm. Sau khi ly hôn, anh vừa thông báo tin vui có thêm con gái nhưng lần này, danh tính mẹ đứa bé vẫn là ẩn số.

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