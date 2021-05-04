Trương Ngọc Ánh quyến rũ với nhan sắc mặn mà tuổi 45, thềm ngực 'hun hút', đường cong sắc sảo 'nét nào ra nét đó'

Nhan sắc tuổi 45 của Trương Ngọc Ánh khiến các cô gái trẻ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
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Trương Ngọc Ánh được khen có vẻ đẹp không tuổi vì gần 20 năm qua cô vẫn giữ được vẻ tươi trẻ không khác gì nhiều so với những ngày đầu mới bước chân vào showbiz. Đến nay, sắp bước sang tuổi 45, bà mẹ một con vẫn giữ vóc dáng thon thả nuột nà cùng gương mặt vẫn còn lưu nét thanh xuân.
Mỗi dịp xuất hiện trước công chúng, Trương Ngọc Ánh luôn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô cũng thường chuộng các trang phục tôn dáng, khoe khéo đường cong. Mới đây, nữ diễn viên lại “đốt mắt” cộng đồng mạng bằng những tấm ảnh thả dáng bên bờ biển. Đường cong của người phụ nữ 45 tuổi thật khiến các cô gái đôi mươi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nét nào ra nét đó, gọn gàng và săn chắc.
Bận rộn với công việc nhưng nữ diễn viên không quên duy trì thói quen làm đẹp. Cô từng chia sẻ: "Được làm phụ nữ là đặc quyền mà tôi rất trân trọng. Nhờ nó, tôi có cơ hội làm đẹp, được điệu, được chăm sóc bản thân một cách toàn diện để luôn rạng ngời trong mắt người xung quanh và gia đình". Bí quyết để lưu giữ nét xuân của Trương Ngọc Ánh là luôn lắng nghe cơ thể, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện thể dục.
Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, là nhà sản xuất kiêm diễn viên nổi tiếng. Từ nàng thơ của các phim Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Áo lụa Hà Đông, Em và Michael..., cô phát triển thêm vai trò sản xuất qua các phim Hương Ga, Truy sát, Sắc đẹp ngàn cân... Trương Ngọc Ánh từng kết hôn với Trần Bảo Sơn, sau đó sống một mình nhiều năm nuôi con gái Devon Bảo Tiên. Mới gần đây, Trương Ngọc Ánh công khai mối quan hệ với tình trẻ Anh Dũng và rất được công chúng ủng hộ.
Ảnh: FBNV