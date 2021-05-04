Trương Ngọc Ánh quyến rũ với nhan sắc mặn mà tuổi 45, thềm ngực 'hun hút', đường cong sắc sảo 'nét nào ra nét đó'

Trương Ngọc Ánh được khen có vẻ đẹp không tuổi vì gần 20 năm qua cô vẫn giữ được vẻ tươi trẻ không khác gì nhiều so với những ngày đầu mới bước chân vào showbiz. Đến nay, sắp bước sang tuổi 45, bà mẹ một con vẫn giữ vóc dáng thon thả nuột nà cùng gương mặt vẫn còn lưu nét thanh xuân.

Tuổi 45, Trương Ngọc Ánh vẫn lưu giữ nét thanh xuân như thuở mới vào nghề

Mỗi dịp xuất hiện trước công chúng, Trương Ngọc Ánh luôn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô cũng thường chuộng các trang phục tôn dáng, khoe khéo đường cong. Mới đây, nữ diễn viên lại “đốt mắt” cộng đồng mạng bằng những tấm ảnh thả dáng bên bờ biển. Đường cong của người phụ nữ 45 tuổi thật khiến các cô gái đôi mươi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nét nào ra nét đó, gọn gàng và săn chắc.