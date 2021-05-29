Hậu ly hôn Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lộ mặt con gái nhỏ thứ 2 nhưng vẫn 'khư khư' giấu kín danh tính mẹ đứa bé

Kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn cũng kín đáo hơn trong việc chia sẻ đời tư tình cảm. Sau khi ly hôn, anh vừa thông báo tin vui có thêm con gái nhưng lần này, danh tính mẹ đứa bé vẫn là ẩn số.

Một tháng vừa qua, trên mạng rầm rộ tin đồn nam diễn viên Trần Bảo Sơn - chồng cũ Trương Ngọc Ánh lên chức bố lần 2 hậu ly hôn. Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền làm cư dân mạng vô cùng tò mò. Cho đến hôm nay (29/5), nam diễn viên mới chính thức lên tiếng xác nhận cũng như lộ diện mạo "công chúa" nhỏ trên trang cá nhân của mình. Hình ảnh Trần Bảo Sơn đang bế đứa bé được truyền tay trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn chồng cũ Trương Ngọc Ánh có con thứ 2 - Ảnh: Chụp màn hình Theo như chia sẻ, anh bày tỏ niềm hạnh phúc của mình khi đón chờ thiên thần thứ 2 đến với cuộc đời. Anh cũng khoe đứa trẻ sinh vào năm tý và bất ngờ hơn với sự trùng hợp ngẫu nhiên anh và con gái lớn cũng tuổi tý. Nam diễn viên háo hức chia sẻ:

"Đôi khi hạnh phút rất đơn giản. Cám ơn trời phật đã cho tôi hạnh phúc này với 2 nàng công chúa.

Nhà tôi có 3 con chuột thật kỳ lạ! Trần Bảo Sơn - Nhâm tý- 1972 Devon Trần - Mậu tý- 2008 kendall Trần - Canh tý- 2020" Anh hào hứng khoe diện mạo của con gái thứ 2 dưới bài chia sẻ của mình - Ảnh: Chụp màn hình Nam diễn viên vô cùng hạnh phúc khi được lên chức bố lần thứ 2 - Ảnh: FBNV Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ. Dưới bài đăng, Trần Bảo Sơn cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng và lời khen bé gái rất giống bố. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng tò mò về danh tính của mẹ đứa bé. Dưới bình luận, rất nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình Sau ly hôn có vẻ như nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, ít chia sẻ cuộc sống riêng tư lên trang cá nhân của mình. Anh và vợ cũ Trương Ngọc Ánh cũng giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau nuôi dưỡng con gái Devon Trần. Nam diễn viên và vợ cũ Trương Ngọc Ánh có chung một cô con gái Devon Trần trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn 7 năm với vợ cũ Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lên chức bố lần hai Sau gần một thập kỷ bên nhau, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã chính thức chia tay hồi 2014. Mới đây, nam diễn viên đã công khai chia sẻ việc mình vừa đón thêm một bé gái thứ 2 cùng người vợ hiện tại.

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