Rầm rộ thông tin 1 ngân hàng quốc tế đã gỡ ảnh mà Trấn Thành làm đại diện sau 'bão' sao kê?

Dân mạng phát hiện hình ảnh của Trấn Thành đã 'bốc hơi' trên các trang của ngân hàng này.

Suốt 1 tháng vừa qua, mạng xã hội Việt vẫn chưa ngưng xôn xao với câu chuyện sao kê từ thiện. MC Trấn Thành là một trong những nhân vật được nhắc tên nhiều nhất.

Tối qua (29/9), dân mạng đã phát hiện nhiều hình ảnh của MC Trấn Thành đã bị "bay màu" trên các trang bảng bá của một ngân hàng quốc tế, điều này khiến cho đông đảo netizen phỏng đoán liên quan đến lùm xùm sao kê.

Hình ảnh Trấn Thành đã bị 'gỡ bỏ'

Được biết, Trấn Thành và Hari Won đều là người đại diện cho ngân hàng này vào tháng 12/2020, đến nay thì hình ảnh của nam MC đã bị "gỡ bỏ". Dù vậy, cũng có khả năng hợp đồng của Trấn Thành và ngân hàng này đã hết hiệu lực, hoặc cũng có thể nam MC đã có thỏa thuận riêng với đối tác.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won là người đại diện cho ngân hàng này từ tháng 12 năm ngoái.

Hiện sự việc đang gây xôn xao mạnh trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đứng về ý kiến cho rằng cho ồn ào từ thiện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Trấn Thành. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của netizen và phía nam MC nổi tiếng vẫn chưa phản hồi về điều này.

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ram-ro-thong-tin-1-ngan-hang-quoc-te-da-go-anh-ma-tran-thanh-lam-dai-dien-sau-bao-sao-ke-427834.html