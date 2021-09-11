Netizen phát hiện Trấn Thành đã âm thầm xóa bài đăng kêu gọi từ thiện, thực hư ra sao?

Mọi người đang truyền tai nhau thông tin Trấn Thành đã cho "bay hơi" các bài viết kêu gọi từ thiện.

Tối nay (11/9), mạng xã hội Việt lại một lần nữa được phen xôn xao với thông tin Trấn Thành đã xóa loạt bài viết liên quan đến việc kêu gọi từ thiện. Hiện thông tin này đang được dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, sự thật là gì?

Tuy nhiên, dư luận đang hiểu lầm về thông tin nói trên. Thực chất, việc Trấn Thành xóa bài viết liên quan đến việc kêu gọi từ thiện đã được anh thông báo từ tháng 10 năm ngoái, cụ thể là ngày 18/10/2020.

Nếu lướt xuống trang cá nhân của Trấn Thành, dễ dàng nhận thấy các bài đăng liên quan đến vấn đề kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ bà con miền Trung vẫn còn. Vào ngày 15/10/2020, nam MC đã bắt đầu công tác kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp tiền. Đến ngày 19/10/2020 Trấn Thành mới kết thúc việc này.

Trong đó, từ ngày 16/10/2020 cho đến 19/10/2020, ông xã Hari Won vẫn liên tục cập nhật tình hình số tiền anh nhận được. Quan trọng nhất chính là bài đăng ngày 18/10/2020, Trấn Thành đã viết rằng: "Mọi người gửi gì gửi hết trong đêm nay nha. Sáng mai em chốt sổ nha. Em sẽ xoá status (bài đăng) có số tài khoản của em nha!".

Bài đăng thông báo 'chốt sổ' tiền quyên góp và xóa status có số tài khoản.

Như vậy việc Trấn Thành xóa loạt bài đăng liên quan đến việc kêu gọi từ thiện là hoàn toàn sai. Thực tế nam MC đã thông báo việc xóa một bài đăng có chứa số tài khoản của anh, còn các bài đăng khác hiện vẫn đang xuất hiện trên trang cá nhân.

Các bài đăng khác từ ngày 16, 17, 19/10/2020 hiện đều vẫn còn trên trang cá nhân của Trấn Thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-phat-hien-tran-thanh-da-am-tham-xoa-bai-dang-keu-goi-tu-thien-thuc-hu-ra-sao-423776.html